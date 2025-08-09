Caniculă şi disconfort termic ridicat în Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni / Temperaturile urcă până la 37 de grade
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Astfel, în intervalul 09 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va creşte, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin şi vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală, transmite Agerpres.
În intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, canicula şi disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până
la moderat. Minima termică va fi de 19…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
Totodată, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 11 august, ora 23:00, vremea se va menţine caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza şi seara când vor fi condiţii pentru ploi de scurtă durată şi descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu uşoare intensificări.
De asemenea, ANM precizează că în intervalul 09 august, ora 12 – 10 august, ora 10, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei
atenţionări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală. În intervalul 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei atenţionări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală.
În intervalul 11 august, ora 10 – 11 august, ora 23, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei atenţionări meteorologice cod galben pentru caniculă şi disconfort termic ridicat.
Administraţia Naţională de Meteorologie menţionează că va actualiza prezentele informaţii, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice.
