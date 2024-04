Candidatura lui Piedone la primăria Capitalei, contestată pe motiv că primarul sectorului 5 locuiește în Bragadiru, nu în București

Candidatura lui Cristian Popescu Piedone la primăria Capitalei a fost contestată la judecătoria sector 2 din București pe motiv că primarul sectorului 5 nu ar locui în Capitală, ci în comuna Bragadiru. Reclamantul, Valerian Sălăvăstru, arată că legea care organizează alegerile locale arată că ”pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese”. El cere anularea deciziei Biroului Electoral prin care a fost admisă candidatura și indică o serie de probe că Piedone ar locui de fapt în Bragadiru, nu în București.

Redăm mai jos un fragment din sesizare:

”În plus, este chiar de notorietate că numitul Cristian Victor Popescu Piedone are locuința principală în Bragadiru – Sipetului și nu în București – Principatele Unite deoarece:

• Ordinul Prefectului municipiului București nr. 440/2023 i-a fost comunicat la adresa din Bragadiru (atașez document);

• la intrarea în închisoare, în 2022, acesta s-a predat Poliției Bragadiru;

• conform Registrului Comerțului, în Principatele Unite nr. 6 își are sediul SC Lolo Trading Internațional SRL – salon de înfrumusețare (atașez foto);

• se poate observa prin constatare zi de zi că dl Popescu Piedone pleacă la activitățile zilnice și revine de la ele de la str. Sipetului – or Bragadiru – solicit ca în cadrul probei cu înscrisuri să-i puneți în vedere Candidatului să depună la dosar ordinele de deplasare întocmite în ultima lună pe ruta Bragadiru-Sipetului – Primăria sectorului 5.

Prin urmare, este evident faptul că numitul Popescu Cristian Victor Piedone nu domiciliază în București, motiv pentru care această condiție esențială pentru a putea ocupa funcția de demnitate publică de primar al municipiului București nu este îndeplinită, Hotărârea de admitere a candidaturii fiind nelegală.”

Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura la primăria Capitalei din partea PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu.