Candidatura deputatei Oana Murariu în Biroul Național al USR, contestată de unii colegi: „USR Cluj, doar o gășcuță care se ascunde sub sigla partidului și care își face aranjamentele să intre câți mai mulți în noua conducere”

Chiar dacă Oana Murariu tocmai a obținut votul organizației USR Cluj pentru delegarea sa în Congresul USR de la București, de sâmbătă, unde vor fi aleși membrii noului Birou Național, sub conducerea președintei proaspăt alese, Elena Lasconi, fricțiunile dintre usr-iștii clujeni continuă, relatează Actual de Cluj. O parte dintre membrii USR Cluj îi contestă deputatei Oanei Murariu candidatura în Biroul Național, acuzând-o că și-a favorizat soțul pentru a obține un loc eligibil în Consiliul Județean Cluj. Din postura sa de președinte al USR Cluj, Murariu e indicată ca principală responsabilă pentru proastele rezultate la alegerile locale, fiind acuzată că „patronează o gășcuță” care e preocupată doar de interesele lor de grup.

Într-o scrisoare deschisă, Elena Lasconi este avertizată să nu legitimeze „grupări de interese care urmăresc doar funcții și aranjamente”. Consilier local al municipiului Cluj Napoca, Călin Groza spune că împreună cu colegii săi din USR Cluj susține eforturile noului președinte Elena Lasconi de a reforma partidul din interior, dar consideră că miza congresului ar trebui să fie „alegerea unui nou Birou Național format din oameni integri și dedicați acestui proces”.

„Din Cluj o avem pe președinta filialei Oana Murariu care și-a pus soțul numărul 1 pe lista USR pentru Consiliul Județean. Și locul 3 pe aceeași listă este consilierul parlamentar al doamnei deputat-lider de filială Murariu. Îl avem și pe Ciprian Rus, care se implică în activitatea filialei în modul lui caracteristic, hărțuind în mod repetat colegi și colege care nu-i sunt pe plac. Din acest motiv a fost chiar exclus din PLUS de Dacian Cioloș, în 2020, dar a fost reprimit după o lună”, se precizează în scrisoarea semnată de Călin Groza dar și alți membri USR ( Cristina Fărcaș, Carmen Turcanu, Sergiu Oltean, Marius Todoran, Dan Paul Dehenes).

În replică, Oana Murariu a transmis pentru Actual de Cluj că ea fost votată vineri în cadrul Conferinței filialei Cluj cu majoritate de voturi, pentru a participa la Congresul USR de la București, și mai mult, că dintre delegații participanți chiar deține cele mai multe puncte. „Majoritatea dictează, iar eu am fost votată de majoritatea colegilor mei din USR Cluj”, a spus deputata Oana Murariu, afirmând totodată că ea nu le contrazice colegilor opozanți dreptul de a-și exprima punctul de vedere, dar în limite decente, strecurând și că „violența verbală de orice fel nu e tolerată”.

„USR Cluj este o filială vie, cu oameni de opinii diferite și condusă democratic, prin votul majorității membrilor. Fiecare membru al organizației USR Cluj este încurajat și își poate exprima liber opiniile în cadrul dezbaterilor interne. Violența verbală de orice fel nu este însă tolerată și există structuri interne care pot verifica orice presupusă abatere de la normele și statutul partidului. Este firesc să existe o opoziție internă pentru că prin competiție devenim mai buni ca indivizi și mai puternici ca organizație. Mereu am considerat și continui să cred că ceea ce ne apropie, respectiv dorința de schimbare a modului în care partidele tradiționale au făcut politică și promovarea unor reforme profund necesare ale statului român, e mai important decât opiniile care ne despart. Regret că în pofida votului democratic din cadrul USR Cluj, opoziția internă își urmărește agenda proprie și în spațiul public. Acest lucru proiectează o imagine falsă despre situația din USR Cluj, afectând întreaga echipă a organizației, într-un moment în care mai mult ca oricând vorbim despre viitor și despre modul în care țintim ca filiala noastră să fie reprezentantă în noul Birou Național al USR”, a transmis Oana Murariu, care candidează pentru un post în Biroul Național al USR, echipa „Echilibru”.

Scrisoarea deschisă semnată de câțiva membri USR Cluj, înaintea Congresului de la București:

„Electoratul se așteaptă din partea USR să păstreze câteva dintre valorile care au consacrat partidul. S–a militat pentru meritocrație, pentru zero compromisuri, pentru zero nepotism. Și ce avem azi pe una din listele de candidați la Biroul Național? Din Cluj o avem pe președinta filialei Oana Murariu care și-a pus soțul numărul 1 pe lista USR pentru Consiliul Județean. Și locul 3 pe aceeași listă este consilierul parlamentar al doamnei deputat-lider de filială Murariu. Îl avem și pe Ciprian Rus, care se implică în activitatea filialei în modul lui caracteristic, hărțuind în mod repetat colegi și colege care nu-i sunt pe plac. Din acest motiv a fost chiar exclus din PLUS de Cioloș în 2020 dar a fost reprimit după o lună.

Alegerile interne în filiala Cluj se desfășoară constant după aceeași metodă „autobuzul” și păstrează la putere același grup de interese, fiind unul dintre motivele pentru care alegătorii s-au îndepărtat de USR. Este opțiunea fiecăruia cu cine votează. Din păcate USR a devenit, la Cluj, altceva decât se spera să fie. E doar o „gășcuță” care se ascunde sub sigla partidului și care își face aranjamentele. Acum să intre câți mai mulți în noul Birou Național!

Atașăm mai jos un extras din recenta postare a unei colege pe grupul intern USR Cluj.

„Aseară, în timp ce îmi susțineam punctul de vedere am fost înjurată de colegul Ciprian Rus, vicepreședinte USR Cluj, viitor consilier local la Cluj-Napoca și reprezentantul partidului în interacțiuni cu noii membri sau alte partide politice. Coleg care n-a avut demnitatea să mi se adreseze mie direct, ci altor bărbați din jur, în cel mai disprețuitor mod. Nu o să reproduc ce a spus însă imaginați-vă una dintre expresiile misogine pe care femeile le-au auzit cel puțin o dată în viață, expresie legată de viața noastră intimă și de rolul ei în starea emoțională de moment. Este exact genul de agresivitate verbală cu care femeile se confruntă zilnic, este motivul principal pentru care prea puține femei ies în față, pentru a se implica sau candida la funcții publice. Hărțuirea și agresivitatea pe care știm că va trebui să le suportăm. Și poate, pentru unele dintre noi, tocmai statutul femeii în societate și în politică ne-a adus în USR.

Ori astfel de comportament elimină fix motivația unora dintre noi. A avea grupuri tematice de tipul „Femei în politică” nu înseamnă absolut nimic, dacă cultura noastră organizațională e copiată de la PSD. Noi, USR, întotdeauna am condamnat public orice fel de agresiune la adresa femeilor, însă în spatele ușilor închise lucrurile stau destul de diferit” – Semnatari: Cristina Fărcaș, membru USR; Carmen Turcanu, membru USR; Sergiu Oltean, membru USR; Marius Todoran, consilier local Florești; Dan Paul Dehenes, consilier local Florești; Călin Groza, consilier local Cluj-Napoca.