Când va da Nicușor Dan avizul de oportunitate pentru PUZ Zona 17, ce reprezintă 13% din Sectorul 6 și împiedică construcția de blocuri la Serele Militari/ Primarul Ciucu i-a trimis 273 de mailuri oficiale în 2 ani

Primăria Municipiului București anunță, într-un răspuns către G4Media, că primarul Nicușor Dan va semna avizul de oportunitate „în perioada următoare” pentru PUZ Zona 17 din Sectorul 6. „Menționăm că, fiind vorba de o zonă mare, PUZ Zona 17 a necesitat o analiză mai amplă”, motivează Primăria Capitalei întârzierea de aproape 2 ani în luarea deciziei.

Documentele au parcurs etapele administrative necesare și așteaptă din iunie 2022 semnătura primarului general pentru ca, mai apoi, PUZ-ul să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București. La ultima intervenție publică, Ciprian Ciucu, primarului Sectorului 6, sublinia că acesta este un PUZ de reparație care va reduce capacitatea de construire, va reduce nivelul/înălțimea de construire și va salva spațiile verzi. În esență „va opri supra-aglomerarea zonei, ghetoizarea specifică comunelor din jurul Bucureștiului”.

O componentă a zonei 17 o au Serele Militari, terenul agricol de 75 ha, aproape cât parcul Herăstrău, devenit o pădure urbană, care este deținut de Ministerul Agriculturii și administrat de Agenția Domeniilor Statului, ce îl ține blocat de 34 de ani pentru eventuale retrocedări și nu poate fi amenjat ca parc. Există o acțiune de peste 8 ani a inițiativei civice Prelungirea Ghencea, care între timp strânge bani pentru a putea achita valoarea de inventar a terenului, în speranța că aici o să fie amenajat un parc, chiar dacă ADS refuză sistematic. Într-un răspuns din februarie către G4Media, ADS, administratorul terenului se prevalează de faptul că revendicările nu s-au încheiat, chiar dacă în cei 34 de ani s-au retrocedat aici 2,5 ha din 71.

Din 2022, PUZ Zona 17, elaborat de Primăria Sectorului 6, integrează toată suprafața de 75 ha a acestui teren pentru a-i asigura în primul rând statutul de spațiu verde, unde nu se pot construi blocuri. Serele Militari reprezintă 14% din cei 5,25 km pătrați cât măsoară Zona 17. „Primăria Sectorului 6 a pregătit un PUZ de regenerare urbană care este în consonanță cu abordarea dumneavoastră, (…) a fost foarte bine primit de către toată lumea academică, de către arhitecți urbaniști, a fost lăudat foarte mult de comisia dumneavoastră de urbanism și de peste un an și jumătate este blocat pentru că dumneavoastră nu ne semnați avizul de oportunitate fără de care nu putem merge mai departe să luăm restul avizelor”, spunea Ciprian Ciucu la începutul anului și îl întreba pe Nicușor Dan de ce nu semnează.

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, Nicușor Dan spunea că avizul său va fi gata într-o lună, două, iar în răspunsul către G4Media scris în martie, se spune doar „în perioada următoare”. Între timp, în București a început precampania electorală și se strâng semnături pentru candidaturile de la alegerile locale din 9 iunie 2024. Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu are acum o interpretare cinică. „Nu-l va da. Am auzit de atât de multe ori acest lucru încât vă spun va repet și dumneavoastră ce le-am spus de-a lungul anilor și altora: nu-l va da nici în ceasul al 12-lea. Pentru că eu aș demonstra că se poate face ce nu reușește PMB”, a răspuns Ciucu la întrebarea G4Media.

Din decembrie 2022 până în prezent, primarul Ciprian Ciucu a transmis 273 de mailuri oficiale către PMB, în atenția Primarului General, legate strict de PUZ 17. „Nu i s-a transmis niciun răspuns, doar confirmare de primire și număr de înregistrare”, răspunde Primăria Sector 6 la solicitarea G4Media.

Despre Zona 17 Sector 6

Microzona 17 se află între Prelungirea Ghencea la sud, prelungirea Timișoara la nord, Șoseaua de Centură la vest și Str. Valea Oltului la est. Acest areal – de aproximativ 5,25 km2 sau 13% din suprafața Sectorului 6 – este „printre ultimele zone din București unde dezvoltarea imobiliară haotică din ultimii zeci de ani nu a avut loc și reprezintă un punct de interes real pentru o dezvoltare urbană sănătoasă, la standarde de calitate”, se arată în documentele trimise de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Presiunea dezvoltării este imensă în Zona 17, se mai arată în unul din cele peste 200 de mailuri trimise de primarul Ciucu la Nicușor Dan. Proiecte de interes public ce au loc aici sunt: supralărgirea prelungirii Ghencea, realizarea drumului expres Valea Largă, construirea unui spital, realizarea pasajului Domnești, realizarea străpungerii bulevardului Timișoara în drumul național Centura Bucureștiului, etc.

Fără o reglementare rapidă și corectă se pot pierde oportunități, se mai spune în documente, cum ar fi Serele din prelungirea Ghencea, stația de sortare și tratare a deșeurilor, extinderea și modernizarea rețelei de termoficare din proximitatea singurului CET retehnologizat.

Prin PUZ-ul zonei 17, Primăria Sectorului 6 spune că vrea să scadă coeficientul de construire, să stabilească largi zone verzi, zone dedicate infrastructurii de educație, sportive și să impună zone mixte, nu doar locuire, respectiv zone de birouri care să aducă locuri de muncă aproape de casă. Conform PUZ-ului înaintat de Primăria Sectorului 6 aici se propun 3 tipuri de construcții: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte și o subzona mixtă cu clădiri având regim de construire cu înălțimi maxime de P+4 niveluri. Totodată sunt prevăzute: parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate public, culoare de protecție față de infrastructura tehnică și o subzona cimitirelor, dotări de învățământ și unități de comerț.

Într-un răspuns în care motiva întârzierea avizului de oportunitate, Nicușor Dan spunea că specificațiile pentru zonele construite: o „zonă mixtă”, zonă care permite și locuințe și birouri, „nu presupune însă faptul că zona va fi mixtă, într-adevăr”. „Acest PUZ are în componență o parte din fostele sere militare, cam 60 de hectare de spații verzi pe care le păstrează, în schimb are niște aceleași metehne în ceea ce privește spațiul construit pe care le-au avut PUZ-urile anterioare. În teorie, și este o teorie urbanistică, cred că are cel puțin 20 de ani la nivelul vestului Europei, cel mai bine este ca noi să avem locuire așa numite zone mixte, în care să avem și locuire și birouri la o distanță foarte apropiată, astfel să stimulezi oamenii să și locuiască, să meargă pe jos sau cu bicicleta până la serviciu, să nu traverseze tot orașul cum se întâmplă la noi, o coadă lungă sud-nord dimineața și o coadă din nord în sud după-amiaza.

Numai că în momentul în care definești acele zone mixte trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că, dacă spui că aici va fi o zonă mixtă, cum din păcate toate documentațiile de urbanism pe care le avem în București spun, o să fim în situația în care suntem acum în care o să vină un dezvoltator care o să spună e mixtă, deci pot să fac și birouri și locuințe, eu vreau numai locuințe. Și tu ca primar, pentru că documentația de urbanism îi permite și te obligă, nu poți decât să-i dai să facă locuințe cum în Sectorul 6 și în alte zone din București s-au dat sute de mii de apartamente.

Deci, am dat, am întârziat cu emiterea avizelor de urbanism, am dat câteva zeci, uitându-ne la echilibrul ăsta foarte fin pe care trebuie să-l ai între funcțiunile pe care trebuie să le dezvoltăm, plus zona 17 tocmai pentru că era pe o zonă mai mare a necesitat o analiză mai mare și în momentul în care o să dăm avizul de oportunitate, care e ultimul act care ține de primar, după care e o chestiune care ține de Consiliu, o să fie o privire de urbanism foarte, foarte aplicată. (Mai are de așteptat) ordinul o lună două”, afirma Nicușor Dan, la sfârșitul lunii ianuarie 2024, conform Buletin de București.