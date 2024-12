Campion mondial, calificare cu mari emoții contra locului 105 în turul doi de la Scottish Open de snooker

Luca Brecel a trecut prin mari emoții în meciul cu compatriotul Julien Leclercq (locul 105 mondial), campionul mondial din 2023 impunându-se în frame decisiv, scor 4-3.

Meciul lui Brecel cu compatriotul Leclercq părea unul lejer, diferența de locuri și de experiență dintre cei doi fiind una foarte mare.

A rezultat însă un duel spectaculos, în care Julien a început mai bine partida, a condus cu 3-2 și a fost învins în cele din urmă într-un frame decisiv, scor 4-3.

În turul al doilea de la Scottish Open, pentru Luca Brecel urmează partida cu Zhou Yuelong, al 26-lea favorit al întrecerii.

Tabloul complet al Scottish Open 2024, rezultatele din turul întâi

Gary Wilson (1) – Long Zehuang 2-4

Joe O’Conner (32) – Lyu Haotian 4-1

Neil Robertson (16) – Fan Zhengyi 4-1

Tom Ford (17) – Antoni Kowalski 4-2

Hossein Vafaei (24) – Lei Peifan 1-4

Shaun Murphy (9) – Daniel Wells 4-0

Stuart Bingham (26) – Jimmy Robertson 4-0

Mark Williams (8) – David Lilley (forfait Williams)

Mark Selby (5) – Stuart Carringhton 4-0

Noppon Saengkham (28) – Ricky Walden 4-3

Ali Carter (12) – Graeme Dott 4-2

David Gilbert (21) – Robbie Williams (forfait Gilbert)

Jack Lisowski (20) – Jordan Brown 4-0

Si Jiahui (13) – Ma Hailong 4-1

Ryan Day (29) – Anthony McGill 4-1

Mark Allen (4) – He Guoqiang 4-1

Judd Trump (3) – Singh Chadha (forfait Trump)

Wu Yize (30) – Farakh Ajaib 4-1

John Higgins (14) – Ian Burns 4-2

Barry Hawkins (19) – Alexander Ursenbacher 4-2

Chris Wakelin (22) – Scott Donaldson 4-0

Zhang Anda (11) – Stan Moody 4-3

Pang Junxu (27) – Dean Young 2-4

Ronnie O’Sullivan (6) – Xing Zihao (forfait O’Sullivan)

Luca Brecel (7) – Julien Leclercq 4-3

Zhou Yuelong (26) – Yuan Sijun 4-1

Ding Junhui (10) – Mark Davis 4-0

Robert Milkins (23) – Jackson Page 2-4

Xiao Guodong (18) – Xu Si 4-1

Jak Jones (15) – Jamie Jones 4-1

Stephen Maguire (31) – Matthew Selt 4-0

Kyren Wilson (2) – David Grace 4-0

