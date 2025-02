Călugărul de la Mânăstirea Frăsinei din Vâlcea, acuzat că a abuzat sexual doi minori, a fost condamnat la 9 ani şi 8 luni de închisoare

Călugărul de la Mânăstirea Frăsinei acuzat că a abuzat sexual doi copii minori chiar în incinta lăcaşului de cult a fost condamnat de magistraţii Curţii de Apel Piteşti la nouă ani şi opt luni de închisoare, pentru viol şi corupere sexuală, ambele în formă continuată, transmite Agerpres.

Decizia este definitivă şi desfiinţează practic sentinţa dată de prima instanţă, Judecătoria Râmnicu Vâlcea, care l-a achitat pe monah.

„Condamnă pe inculpatul Stanca Nicolae la pedeapsa de 9 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol în forma continuată (persoana vătamată ..). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului Stanca Nicolae pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o perioadă de 5 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n si o Cod. penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a comunica cu victima … şi de a se apropia de aceasta la o distanţă mai mică de 100 de metri, dreptul de a se apropia de locuinţa victimei ….din … si de şcoala în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, respectiv … la o distanta mai mică de 100 de metri, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.(…)

În baza art. 221 alin. 3 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Stanca Nicolae la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de corupere sexuală în formă continuată (persoana vatamată …). În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Stanca Nicolae şi aplică acestuia pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare la care se adaugă sporul de 8 luni închisoare (reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsa), în total 9 ani şi 8 luni închisoare, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 60 Cod penal”, se arată în decizia Curţii de Apel Piteşti.

Şi în cazul celuilalt inculpat din dosar, îngrijitorul lăcaşului de cult, magistraţii Curţii de Apel Piteşti au decis o pedeapsă mai dură, de 17 ani şi 8 luni de închisoare, după ce acesta fusese condamnat în primă instanţă la 16 ani de închisoare.

„În baza art. 38, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Radu Marian prin prezenta hotărâre, de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol în forma continuată, prev. de art. 218 alin. 1 si alin. 3/1 rap. la alin. 3 lit. f Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, (persoana vătămată …) şi 2 ani închisoare pentru infracţiunea de corupere sexuala în formă continuată prev. de art. 221 alin. 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal , art. 5 Cod penal (persoana vătămată …), cu pedepsele aplicate de prima instanţă respectiv, 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală în formă continuată prev. de art. 219 alin 1 si alin. 2 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, (persoana vătămată ….), 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa de viol în forma continuată art. 32 C.p. raportat la art. 218 alin. 1 si alin. 3 lit. c C.p. cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 5 Cod penal, (persoana vătămată …), 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală prev. de art. 219 alin 1 si alin. 2 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal (persoana vătămată …), 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor în forma continuată art. 220 alin. 1 si alin. 4 lit. e C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., art. 5 Cod penal (persoana vătămată …) şi aplică inculpatului Radu Marian pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 7 ani şi 8 luni închisoare (reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse), în total 17 ani şi 8 luni închisoare, în condiţiile art. 60 Cod penal”, se mai arată în minuta instanţei din Piteşti.

Pe lângă închisoare, magistraţii i-au obligat pe călugăr şi pe îngrijitor să le plătească copiilor şi părinţilor lor şi daune morale în valoare de 15.000 de euro.

Scandalul sexual legat de Mănăstirea Frăsinei din comuna Muereasca, cunoscută drept Athosul românesc, a izbucnit la începutul anului 2023, când s-a aflat că, în 2021, cei doi inculpaţi ar fi supus la perversiuni sexuale doi fraţi, unul de 10 ani şi celălalt de 13 ani, chiar în interiorul lăcaşului de cult.

Arhiepiscopia Râmnicului s-a dezis de călugăr şi a anunţat încă de acum doi ani că acesta va fi cateristit şi exclus din monahism dacă va fi găsit vinovat. AGERPRES / (AS – redactor: Ramona Dincă, editor: Marius Frăţilă)