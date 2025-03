Călin Georgescu a anunțat că vineri își depune candidatura la prezidențiale / Ar fi primul candidat care și-ar depune dosarul / Despre o posibilă invalidare a dosarului: ”Ar fi peste voința poporului român”

Călin Georgescu a anunțat joi seara că își depune vineri, oficial, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Ar urma să candideze independent, cu susținerea AUR și POT.

Momentul este important deoarece, în urma depunerii dosarului de candidatură va urma procedura de validare, unde BEC sau Curtea Constituțională o pot admite sau o pot respinge.

„La ora 16:00, o să-mi depun oficial candidatura pentru noile alegeri. Cu toate că nu renunț la reluarea turului 2. Am auzit că vor să blocheze. Să mă invalideze, cum doriți s-o luați. Așa. Sigur că asta ar fi peste voința poporului român și categoric ar lovi năprasnic, ca să nu zic, ar distruge valori democratice. Dar eu am acest mesaj: nu există din punct de real să se întâmple așa ceva din două motive. O dată este că, pe plan intern, democrația ar fi complet distrusă, iar România, pe plan extern, ar avea o imagine pe care nu o mai poți controla din punct de vedere al situației și legăturilor în această lume”, a anunțat Georgescu la Realitatea TV.