Calendarul Formulei 1, pregătit de schimbări importante – Țara din Africa unde domnește sărăcia, dar care ar putea găzdui un Grand Prix

Un sfert din cursele aflate în calendarul Formulei 1 se apropie de finalul contractelor cu FIA, iar pentru 2026 rămâne de văzut câte vor mai găzdui Grand Prix-uri din Marele Circ.

Stefano Domenicali, președinte și CEO al Formulei 1, a vorbit recent despre cum ar putea arăta calendarul din Marele Circ 1 în sezonul 2026.

Sunt multe gazde care-și încheie contractele cu FIA în 2025, iar pe unele dintre ele este posibil să nu le mai vedem în calendarul Formulei 1.

Pentru cursele din Belgia (Spa-Francorchamps), China (Shanghai International Circuit), Emilia Romagna ( Imola), Italia (Monza), Las Vegas, Mexic (Autodromo Hermanos Rodriguez), Monaco și Olanda (Zandvoort) anul 2025 este ultimul din actualul contract cu FIA.

Desigur că unele-și vor prelungi înțelegerea cu forul condus de Mohammed bin Sulayem, dar pentru altele ar putea fi capăt de drum.

Viitorul Grand Prix-ului din China este sub semnul întrebării, iar FIA se gândește că mai comprime cumva din distanțele mari pe care echipele trebuie să le facă pentru a putea concura în Formula 1.

Marele Circ este în prezent la capacitate maximă în ceea ce privește cursele, iar pentru a face loc altor locații este neapărată nevoie ca unele să dispară din calendarul actual.

Domenicali a vorbit despre două noi locații care și-ar putea face loc în sezonul Formulei 1: Thailanda și, marea surpriză, Rwanda.

Sunt curse unde taxele sunt mici în prezent, iar FIA vrea ori renegocieze, ori pur și simplu ca acele curse să fie înlocuite în calendar. Vorbim aici despre Grand Prix-ul de la Emilia Romagna, Marele Premiu al Italiei de la Monza, MP din Belgia, dar și „regina curselor”: Monaco.

Formula 1 are o ambiție mai veche de a se întoarce în Africa pentru prima dată începând din 1993.

Rwanda este candidatul surpriză care este dorit de FIA în calendarul Formulei 1. În această țară va avea loc în acest an gala FIA, urmând să fie pentru prima dată când acest eveniment are loc în Africa.

La trei decenii după războiul civil și genocidul care i-au decimat populația și economia, Rwanda își păstrează locul în topul celor mai sărace țări din lume.

Din populația de peste 13 milioane de locuitori, se estimează ca undeva la 40% din locuitori trăiesc sub pragul sărăciei. Mai mult de trei sferturi din forța de muncă lucrează în agricultură.

„Au prezentat un plan bun, va fi pe o pistă permanentă. Vrem să mergem în Africa, dar trebuie să avem investiția potrivită și planul strategic pe măsură”, a precizat Stefano Domenicali.

Belgia / 2025

China /2025

Emilia Romagna / 2025

Italia / 2025

Las Vegas / 2025

Mexic / 2025

Monaco / 2025

Olanda / 2025

Azerbaijan / 2026

Spania / 2026

USA / 2026

Austria / 2027

Arabia Saudită / 2027

Singapore / 2028

Japonia / 2029

Abu Dhabi / 2030

Sao Paulo / 2030

Canada / 2031

Miami / 2031

Ungaria / 2032

Qatar / 2032

Marea Britanie / 2034

Bahrain / 2036

Australia / 2037.

