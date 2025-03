Burduja: Primesc azi, de la senatorii izolaţionişti, o moţiune simplă;e semn că facem treabă bună iar asta deranjează

Moţiunea simplă primită de la senatorii izolaţionişti este un semn că facem treabă bună, iar asta deranjează, a transmis miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, după ce liderul grupului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a depus, în plen, o moţiune simplă împotriva sa, transmite Agerpres.

„Pentru că am atras peste 14 miliarde de euro fonduri europene pentru sectorul energetic românesc, pentru că am semnat contracte pentru peste 5000 MW din surse regenerabile şi aproape 2000MW pe gaz, pentru că am pus pe drumul fără întoarcere Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, după zeci de ani de blocaje, pentru că am deblocat investiţiile strategice de la Răstoliţa, Tarniţa, Iernut şi Rovinari V, pentru că anul trecut am pus în funcţiune capacităţi noi de producţie cât în precedenţii 8 ani la un loc, pentru că mi-am asumat lupta cu toţi cei care sabotează independenţa energetică a României – primesc azi, de la senatorii izolaţionişti, o moţiune simplă. Mulţumesc! E semn că facem treabă bună, iar asta deranjează. Semnatarii moţiunii sunt, în bună parte, cei care au votat: împotriva ajutorului de stat pentru salvarea cărbunelui din Valea Jiului, împotriva legii pentru finalizarea hidrocentralelor abandonate, împotriva legii energiei eoliene offshore”, a scris ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.

Burduja a menţionat că în mandatul său au fost alocaţi 515 milioane lei pentru eficienţă energetică în industrie, au fost creaţi 842 MW noi în cogenerare, în 4 mari oraşe, au fost accesate granturi de 361 milioane euro şi contracte semnate pentru modernizarea CET-urilor din Bucureşti, după 70 de ani, şi granturi de 5,1 miliarde euro pentru producţia de energie regenerabilă.

De asemenea, acesta a amintit despre primele baterii româneşti de stocare produse în colaborare cu Lockheed Martin şi Strategia naţională energetică, care a fost adoptată după 17 ani de blocaje.

„Vin în Parlament luni şi o să vă arăt exact ce-am făcut în ultimele 21 de luni alături de o echipă excepţională din Ministerul Energiei. Cu cifre. Cu fapte. Cu proiecte semnate şi finalizate. Nu pentru mine. Pentru o Românie cu lumina aprinsă astăzi şi mai ales pentru generaţiile de mâine. (…)

Pentru toţi cei pe care îi deranjăm, am o veste proastă: nu ne oprim nicio secundă. În joc sunt securitatea şi competitivitatea României. Fiecare MW nou înseamnă şansa românilor la facturi mai mici şi un trai mai bun. Şi pentru asta merită fiecare zi lungă şi noapte nedormită”, a subliniat Sebastian Burduja.

Moţiunea împotriva ministrului Energiei este semnată de 45 de senatori (28 senatori AUR, 10 S.O.S. România şi 7 POT), iar preşedintele de şedinţă, Laurenţiu Plăeşu (AUR), a constatat legalitatea demersului şi a anunţat că moţiunea va fi dezbătută lunea viitoare în plen.

Lipsa investiţiilor strategice şi a unei viziuni clare pentru dezvoltarea sistemului energetic se numără printre criticile aduse ministrului Energiei, în moţiunea simplă a AUR, prin care se solicită demisia ministrului.

Semnatarii critică, de asemenea, faptul că România a importat, în acest an, gaze naturale la preţuri de 60-70 MWh din Bulgaria, în timp ce „în Europa Centrală, preţul era sub 45 MWh”, caracterizând acest fapt „o gestionare dezastruoasă care ne-a costat scump”.