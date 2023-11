Burduja, despre prezidenţiabilul PNL: Domnul Ciucă e o variantă foarte bună, e un om foarte corect, foarte disciplinat, un lider bun, are profilul potrivit / Ce spune despre Hellvig şi Geoană

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cine va fi candidatul PNL la alegerile prezidenţiale.

„Preşedintele partidului. Conform statutului, are întâietate să candideze şi să-şi asume această candidatură. Întodeauna dreapta a câştigat preşedinţia în ultimii 20 de ani. PNL nu are cum să renunţe la acest obiectiv. E cel mai important obiectiv pentru anul viitor: câştigarea preşedinţiei României. Domnul Ciucă e o variantă foarte bună, am lucrat cu dânsul, e un om foarte corect, foarte disciplinat, un lider bun, care impune termene, are viziune. Când mă gândesc la conflictele din jurul nostru, are profilul potrivit pentru a da funcţiei de preşedinte toate ingredientele unui mandat de succes”, a spus Burduja.

Ministrul Energiei susţine că fostul director SRI, Eduard Hellvig, poate fi o variantă liberală pentru Cotroceni, însă preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, este în acest moment candidatul partidului la prezidenţiale.

„Şi domnul Hellvig are o experienţă foarte bună, şi politică, şi administrativă, şi în planul relaţiilor internaţionale, pentru că preşedintele ţării e orientat mai mult către exterior. Va fi o decizie a partidului. Dar, în acest moment, preşedintele partidului e candidatul la prezidenţiale”, a comentat Burduja.

Întrebat dacă Eduard Hellvig ar putea fi primul pe lista PNL pentru europarlamentare, Sebastian Burduja a răspuns: ”E o variantă, dar e opţiunea dânsului”.

Sebastian Burduja a mai fost întrebat dacă Mircea Geoană va candidă la alegerile prezidenţiale.

”E alegerea dânsului. Sigur, are o experienţă naţională şi internaţională extrem de bogată, cred că are un cuvânt de spus în politica românească. Doar românii o vor decide la vot şi dânsul, dacă se va prezenta pe buletinul de vot”, a răspuns Burduja.

Cât despre posibilitatea ca Mircea Geoană să fie candidatul PNL pentru Cotroceni, ministrul Energiei a răspuns: ”Nu ştiu. E o decizie de partid şi îmi vine greu să întrevăd un scenariu în care PNL nu şi-ar susţine propriul candidat pentru preşedinţia României”.