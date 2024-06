Bulgaria: Odorizantele pentru noile vagoane de tren importate din Germania au fost furate

Odorizantele de aer destinate saloanelor și toaletelor vagoanelor de călători importate recent din Germania au fost declarate furate la sosirea lor într-un depozit bulgar, potrivit ministrului Transporturilor, Georgi Gvozdeikov (foto), într-un interviu acordat bTV, scrie Novinite. Ministrul și-a exprimat consternarea cu privire la acest incident, descriindu-l mai degrabă ca tragic decât amuzant. El a subliniat necesitatea unei întrețineri corespunzătoare a vagoanelor de cale ferată, în ciuda eșecului.

„Situația în transportul feroviar din Bulgaria este gravă. În ceea ce privește accidentele, există organe de anchetă care analizează întregul proces și ajung la o concluzie. Există o anchetă a organelor de anchetă și a inspectoratului muncii”, a adăugat el.

„Am comandat un audit la Compania Națională de Infrastructură Feroviară (NRIC), deoarece cea mai mare problemă provine din organizarea și funcționarea întreprinderii. Activitatea acesteia necesită o reformă serioasă, noi priorități și obiective.Acest lucru trebuie să se întâmple acum. Acest lucru ar trebui făcut în următoarele trei luni”, a subliniat ministrul interimar.

„NRIC nu poate exista ca o întreprindere de stat, pentru că acesta este angajamentul nostru față de OCDE și față de intrarea în zona euro. Va fi o altă entitate juridică – o agenție de stat sau o societate comercială. Întregul concept al acestei întreprinderi trebuie să fie clarificat pentru a avea o infrastructură modernă și sigură.”

„Nu vreau să insuflu teamă oamenilor. Situația este dificilă din punct de vedere al activității organizaționale. Din punct de vedere al siguranței, măsurile sunt respectate cu strictețe. M-am asigurat ieri în timpul călătoriei mele de la Sofia la Burgas”, a explicat el.

Trenul cu care a călătorit ministrul de la Sofia la Burgas a întârziat 5-6 minute la sosirea în orașul de la malul mării.

„Trenul are o întârziere de peste 25 de ani. În timpul călătoriei, am vrut să văd unde au greșit Căile Ferate Bulgare de Stat (BDZ). Am reușit să arătăm că într-un timp scurt am găsit puterea și mijloacele și am oferit astfel de vagoane de calitate cu aer condiționat și scaune. Este timpul și nu avem dreptul să facem compromisuri pentru a menține acest transport la acest nivel. Acesta este un apel către popor și politicieni”, a declarat Gvozdeikov.

„Mi-aș dori ca vagoanele germane să arate așa până la sfârșitul vieții lor. Odorizantele cu care au sosit vagoanele din Germania au fost furate deja la depozitul din țara noastră. Nu este amuzant”, a comentat ministrul interimar al transporturilor.

Între timp, în noaptea de duminică spre luni, renul de noapte care circula de la Sofia la Burgas a înregistrat o întârziere semnificativă de aproape trei ore, provocând frustrare în rândul pasagerilor care au fost nevoiți să stea în picioare pe coridoarele aglomerate, după cum a relatat Nova TV. Un pasager și-a împărtășit experiența pe rețelele de socializare după ce a urcat în tren în Plovdiv.

Ajunși în gară la ora 3:40 dimineața, în loc de ora 1:00 dimineața, pasagerii au observat imediat că mulți stăteau în picioare din cauza lipsei locurilor disponibile din Sofia. Pasagerii îngrijorați s-au adresat conductorului pentru a se interesa de opțiunile de ocupare a locurilor.

„Am vorbit cu șeful de tren, care ne-a informat că există trei vagoane de dormit, dar acestea erau încuiate și accesibile doar de către șeful de tren. După ce ne-am apropiat de el, ne-a refuzat cererea, invocând prezența unor pasageri cu rezervări duplicate”, a explicat Georgi Bozhev, un călător din Plovdiv, în timpul unui interviu la Nova TV.

Într-un gest de bunăvoință, unii pasageri au renunțat în mod voluntar la locurile lor rezervate unor persoane în vârstă, pentru a se asigura că se pot odihni mai confortabil în timpul călătoriei.

În cele din urmă, trenul a ajuns la destinație cu o întârziere de 138 de minute față de program, întârziere atribuită întârzierilor altor trenuri și reducerii necesare a vitezei pe anumite secțiuni ale căii ferate din cauza lucrărilor de întreținere. Potrivit BDZ (Căile Ferate Bulgare de Stat), trenul a circulat fără rezervări obligatorii și a efectuat opriri în diferite stații fără servicii, obligând pasagerii care se îmbarcau din aceste stații să cumpere bilete direct de la personal.

BDZ a clarificat situația într-o declarație: „După inspectarea sistemelor noastre, nu au existat indicii cu privire la probleme ale sistemului de emitere a biletelor pentru acest tren special. Sistemul este conceput pentru a preveni dubla rezervare a locurilor. Trenul include două vagoane de dormit, pe care pasagerii le pot folosi în timpul călătoriei, dacă sunt disponibile. Trenului i se vor adăuga vagoane suplimentare începând cu 24 iunie 2024, cu alte extinderi planificate până la sfârșitul lunii.”