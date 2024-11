Bucharest Short Film Festival, între 6 si 11 noiembrie: Zeci de scurtmetraje premiate la festivaluri internaționale

Festivalul va avea loc între 6 și 11 noiembrie, la București.

Categoriile BSFF 2024:

Dintre filmele selecționate la această ediție:

THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT, regizat de Nebojša Slijepčević – Premiul Palme d’Or pentru film de scurtmetraj la Festivalul de la Cannes 2024THE MASTERPIECE, regizat de Álex Lora – Marele Premiu al Juriului pentru film de scurtmetraj la Festivalul Sundance 2024BAD FOR A MOMENT, regizat de Daniel Soares – Mențiune Specială Palme d’Or pentru film de scurtmetraj la Festivalul de la Cannes 2024BOGOTA STORY, regizat de Esteban Pedraza – Premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul Palm Springs Shortfest 2024WHO LOVES THE SUN, regizat de Arshia Shakiba – Premiul Orizzonti pentru Cel mai bun film de scurtmetraj la Festivalul de la Veneția 2024THE ONE NOTE MAN, regizat de George Siougas – Premiul Publicului la Palm Springs ShortFest 2024IF THE SUN DROWNED INTO AN OCEAN OF CLOUDS, regizat de Wissam Charaf – Premiul Special al Juriului (competiție națională) la Festivalul Clermont-Ferrand 2024YELLOW, regizat de Elham Ehsas – Selectat la Premiile BAFTA 2024THE CASCADE, regizat de Pablo Delgado – Câștigător al Premiului Canal+ (competiție internațională) la Festivalul Clermont-Ferrand 2024