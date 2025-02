Brooke Shields a avut nevoie să ajungă la aproape 60 de ani pentru a depăși sindromul impostorului

La mai bine de 40 de ani după ce revista „Time” a numit-o chipul unui deceniu într-un articol de copertă din 1981, actrița și modelul Brooke Shields spune că, în sfârșit, este suficient de încrezătoare pentru a nu se mai simți ca un eșec. Într-un interviu pentru BBC, Shields face o serie de destăinuiri, de la o campanie pentru săpunul Ivory pe când era copil până la consecințele acelei ședințe foto infame pentru „Time”.

În 2023, un documentar Hulu, „Pretty Baby: Brooke Shields”, a oferit o privire asupra realității din spatele titlurilor tabloidelor, concentrându-se pe relația dintre Shields și regretata ei mamă, Teri. Cu o nouă carte lansată pe 14 ianuarie, „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman”, Shields își intră în drepturi și îmbrățișează sarcina dificilă de a îmbătrâni în ochii publicului.

„Am știut că trebuie să găsesc valoare dincolo de suprafață, de aspect și de frumusețe, pentru că era o parte din educația mea și din ceea ce eram pentru oameni”- Brooke Shields

Să lucreze de când era copil (la reclama la săpun menționată mai sus), Shields spune că asocierea ei publică cu frumusețea tinerească – acele sprâncene iconice și părul bogat – a făcut ca procesul de îmbătrânire să fie o provocare și mai mare. „[Având] o față tânără, îmbătrânirea regulată este privită aproape ca o dezamăgire”, spune ea. „Cred că, din punct de vedere psihologic, este un lucru foarte interesant… Chiar trebuie să lucrezi mult la tine însuți pentru a fi de acord să nu fii dezamăgit de tine însuți.”

Shields a avut succes la început ca model (a pozat pentru Calvin Klein și Richard Avedon la vârsta de 15 ani) și apoi ca actriță, când a jucat în filme precum „The Blue Lagoon” (1980) și „Endless Love” (1981).

„De fapt, eu am fost influențatoarea originală”, glumește ea.

De atunci, și-a transformat faima în parteneriate cu branduri de îngrijire a pielii, și-a lansat propria linie de îngrijire a părului, Commence, și o platformă online pentru femeile de peste 40 de ani, „Beginning is Now”. Această comunitate este cea pe care o îmbrățișează cu noua ei carte, cu conștientizarea faptului că unii încep să o vadă ca pe o femeie de 59 de ani, nu doar ca pe fata care a jucat în „Pretty Baby”.

„A fost un șoc pentru mine prima dată când am văzut un rid pe un monitor, pentru că am crezut că era ceva în film”, spune ea, dezvăluind că uneori a crezut greșit că este imună la trecerea timpului. „Știam că trebuie să găsesc valoare dincolo de suprafață, aspect și frumusețe, pentru că făceau parte din educația mea și din ceea ce eram pentru oameni.”

Shields recunoaște că și-a petrecut o mare parte din viață păstrând aparențele, dar a avut privilegiul de a vedea că accentul pus de Hollywood pe tinerețea veșnică nu este neapărat o credință universal împărtășită în întreaga lume.

„Este cu siguranță un lucru foarte american. Cred că dacă te duci în Europa – nu sunt sigură că în Marea Britanie, dar cu siguranță în Italia și Franța – există un anumit respect și venerație pentru frumusețe, pentru frumusețea matură”, spune ea. „Noi nu, nu ne-am dat seama de asta încă. Cred, sper că se schimbă puțin. Sper să contribui la asta.”

Ea numește îmbătrânirea eliberatoare, nu limitatoare. În timp ce Hollywood-ul a fost mai primitor cu femeile de o anumită vârstă – uitați-vă doar la recentele renașteri ale lui Demi Moore, Martha Stewart și Jennifer Coolidge – Shields explică faptul că există un egoism care apare atunci când lucruri precum copiii și presiunile carierei nu mai sunt pe ordinea de zi.

„Cred că există o libertate și sunt atât de mulți factori diferiți încât, atunci când îi aprofundezi, înțelegi de ce aceasta este o perioadă de vârf a vieții noastre într-un mod care se concentrează doar pe noi.” „Nu ceasul nostru biologic, nu presiunile societății, nu toate aceste lucruri după care funcționăm – pentru că timpul tău se scurge.”

Cariera sa din anii ’90 a fost marcată de o diversificare concentrată, explorând modalități de a găsi succesul în afara aspectului său. CV-ul ei include un stagiu pe Broadway în spectacole precum „Chicago”, „Cabaret” și „Grease”, în plus față de munca sa TV și film. A publicat două cărți pentru copii și a scris despre depresia postpartum. Ea este, de asemenea, mama a două fiice, Grier și Rowan, și a obținut o diplomă în limbi și literaturi romanice de la Universitatea Princeton.

„Când începi să scrii cărți sau să te angajezi în alte medii și înveți diferite abilități, [cum ar fi] Broadway, să vorbești, toate aceste lucruri care se adaugă la tine ca ființă umană, presiunea de a arăta într-un anumit fel sau de a fi «chipul unui deceniu» este ridicolă în sine”, spune ea. „Am fost un chip frumos, dar știi, serios? ”

Shields spune că această auto-reflecție este ceea ce i-a permis să se simtă în sfârșit capabilă să se tragă de șireturi cu colegii ei. Ea povestește că, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia deschiderii Sunset Boulevard, alături de Anna Wintour, redactor-șef Vogue, și de compozitorul Andrew Lloyd Webber, și-a dat seama că se poate descurca și singură. Sindromul impostorului, care se abătuse asupra anilor petrecuți în lumina reflectoarelor, se evaporase.

„Tot ceea ce am făcut, am fost, am văzut, am crescut și am învățat îmi oferă posibilitatea de a nu fi intimidată de niciunul dintre acești oameni din aceste încăperi. Îi pot admira și le pot iubi talentul”, spune Shields. „Pot fi suficient de bună. Sunt la fel de bună ca [oricine] pe care obișnuiam să îl ridic pe un piedestal.”