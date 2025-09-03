Brevetele lui Alfred Nobel, pierdute timp de 50 de ani, găsite într-o casă de vacanţă din Suedia

Douăsprezece brevete „foarte importante” aparţinând inventatorului suedez Alfred Nobel, pierdute timp de aproape o jumătate de secol, au fost găsite în această vară în a doua reşedinţă a unui cuplu din Suedia, conform unui anunţ al Fundaţiei Nobel, transmite miercuri agenția AFP, citată de Agerpres.

Alfred Nobel, părintele dinamitei, a deţinut câteva sute de brevete în diferite ţări. Acestea se refereau în mare parte la metode de producere şi utilizare a explozibililor pe bază de nitroglicerină.

„Am primit un telefon de la cineva care lucra la o casă de licitaţii şi care ne-a spus că un cuplu din Blekinge, sudul Suediei, a găsit documentele în casa lor de vacanţă”, a declarat pentru AFP Hanna Stjärne, şefa Fundaţiei Nobel.

După ce le-am recuperat, „am examinat aceste documente şi ne-am dat seama că erau de mare importanţă”, adaugă ea. „Vrem să le păstrăm pentru generaţiile viitoare”.

Această descoperire oferă o perspectivă unică asupra vieţii lui Alfred Nobel.

„Când răsfoieşti aceste documente, îţi faci o idee despre cum era viaţa acum 150 de ani” şi despre cum a călătorit şi a lucrat Alfred Nobel prin Europa, spune Hanna Stjärne.

Printre acestea se numără şi obiecte rare, cum ar fi acest brevet din 1865, notează Ulf Larsson, curator la Muzeul Nobel. „Datează de la începutul carierei lui Alfred Nobel ca inventator. Este un brevet dintr-o fază crucială, când inventase detonatorul şi progresa spre dezvoltarea dinamitei”, explică el.

Acordate din 1901, Premiile Nobel recunosc meritele persoanelor care au lucrat „în beneficiul umanităţii”, în conformitate cu dorinţele creatorului lor, Alfred Nobel.