BREAKING: Zelenski acuză Rusia că a atacat cu o dronă centrala atomică de la Cernobîl / ”Deocamdată, nivelul radiațiilor nu a crescut și este monitorizat constant”

O dronă rusească a lovit în noaptea de joi spre vineri scutul de protecție al reactorului 4 de la Cernobîl, provocând o explozie urmată de incendiu, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski într-o postare pe contul său de X.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025