BREAKING Zece deputați din USR, PNL și AUR au anunțat că fac parte din noul Partid DREPT. Vlad Gheorghe (ex-USR), în discuții cu partidul pentru susținere la alegerile parlamentare – SURSE

Zece parlamentari de la USR, PNL și AUR au anunțat luni conducerea Camerei Deputaților că s-au înscris în Partidul DREPT (Dreptate și Respect în Europa). E vorba despre un partid condus de Alexandru Gîdiuță (ex-USR) și cu care fostul europarlamentar Vlad Gheorghe e în discuții pentru susținerea la alegerile parlamentare, potrivit informațiilor G4Media. Vlad Gheorghe a declarat pentru G4Media că nu a bătut palma cu nici un partid, dar caută soluții astfel încât la o eventuală candidatură să aibă reprezentanți în secțiile de vot.

El a declarat că la alegerile europarlamentare, unde a ratat de câteva mii de voturi pragul de 3%, i-au fost furate voturi.

”Așa cum am spus public, cred sincer că este anul independenților și caut cea mai bună soluție să concretizez încrederea, speranța și cele peste 220.000 de voturi – numărate public, fără cele furate în secții cu dovezi. Cu siguranță voi anunța public când am această soluție, dar vă garantez că nu abandonez lupta pentru o Românie mai bună. Sunt convins că 2024 este esențial pentru viitorul pe care ni-l dorim pentru noi și copiii noștri; avem nevoie de toți oamenii buni să se implice – politic, civic; important este să ne unim forțele și să nu mai permitem să fim furați la vot și după el. Am vorbit și cu lideri politici, și cu oameni din societatea civilă, și cu români simpli vorbesc zi de zi. Deocamdată nu am niciun anunț de făcut”, a declarat Vlad Gheorghe pentru G4Media.

De ce e importantă informația despre înscrierea celor zece deputați? Pentru că articolul Articolul 118^1 din legea privind alegerea senatorilor și deputaților arată că pot avea reprezentanți în secțiile de vot și acele partide ”care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare, dar la data declanșării calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputați”.

Or, exact în această situație se află Partidul DREPT: nu a participat la alegerile parlamentare din 2020, dar are 10 deputați.

Cei zece deputați care și-au anunțat înscriere în Partidul DREPT sunt Apjok Norbert (ex-UDMR), Florică Ică Calotă (ex-PNL), Toda Daniel Liviu (ex-USR), Gheorghe Pecingină (ex-PNL), Liviu Ioan Balint (ex-PNL), Daniel Florea (ex-PSD), Radu Tudor Ciornei (ex-USR), Gheba Daniel Sorin (ex-AUR), Lazăr Ion Marian (ex-USR), Paul Cristian Ichim (ex-USR).

USR a anunțat luni că i-a exclus din partid pe deputatul de Vâlcea Marian Lazăr și deputatul de Suceava Radu Ciornei, ambii semnatari ai listei de adeziune la Partidul DREPT.

”Cei doi nu mai sunt de astăzi membri USR, deputați afiliați grupului parlamentar USR. Forul de conducere a decis excluderea lor după ce aceștia au recunoscut că în ultima perioadă au avut discuții cu alte partide pentru a obține garanția că vor fi pe locuri eligibile la alegerile parlamentare”, se arată în comunicatul USR.

Partidul DREPT a fost fondat de Iulian Nămoloșanu în 2023, iar în Registrul Partidelor Politice apare ca fiind condus de președintele Alexandru Gâdiuță, viceprimar al Sectorului 6 din București. În noiembrie 2023, Gâdiuţă a fost exclus din USR, fiind acuzat de colegii de filială că a angajat colegi de partid la instituţiile din subordinea primăriei, iar una dintre aceste instituţii ar fi încheiat contracte cu firma unui membru al filialei USR Sector 6. Politicianul a respins atunci criticile și a susținut că excluderea este o consecință a faptului că „insistă să deranjeze”.