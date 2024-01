BREAKING Un avion de linie a luat foc pe aeroportul Tokyo-Haneda / Aproape 370 de oameni au scăpat teferi

Un avion al Japan Airlines a luat foc marți pe o pistă de pe Aeroportul Internațional Tokyo-Haneda, potrivit unor imagini difuzate de postul public de televiziune japonez NHK, transmite agenția AFP.

În imaginile filmate la ora locală 17:47 (08:47 GMT), avionul poate fi văzut rulând pe pistă înainte ca o explozie să lase o dâră de flăcări în spatele aeronavei, care apoi a încetinit. La bordul avionului se aflau 367 de pasageri, care au fost evacuați în siguranță.

UPDATE 12:06Cinci persoane aflate într-un avion al pazei de coastă japoneze care se afla și el pe pistă sunt date dispărute după coliziune.

A Japan Airlines Airbus A350 with 367 people on board has collided with a Japanese coast guard plane while landing at Tokyo-Haneda Airport. The aircraft is on fire with rescue operations underway. pic.twitter.com/gzaqg2guqK

