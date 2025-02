BREAKING Trecutul lui Călin Georgescu: CNSAS va cere dosarul lui de la Pașapoarte, pentru că Georgescu a călătorit în SUA și Marea Britanie în perioada comunistă

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) va cere dosarele de la Direcția de Pașapoarte din Ministerul de Interne pentru viitorii candidați la alegerile prezidențiale, a anunțat Ladislau Csendes, membru al colegiului CNSAS, într-un interviu pentru publicația Maszol. Măsura îl va viza și pe Călin Georgescu, candidatul care pretinde că este anti-sistem, dar care a fost acuzat de Kelemen Hunor că a avut legături cu rețeaua spionului comunist Mihai Caraman.

Călin Georgescu a călătorit în SUA și Marea Britanie în perioada comunistă, călătorii imposibile pentru românii care nu aveau legături cu nomenclatura comunistă.

Ladislau Csendes a declarat că inițiativa i-a aparținut lui Mădălin Hodor, vicepreședintele colegiului CNSAS.

Ministerul de Interne este singura instituție care nu a contribuit cu nimic la investigarea trecutului în un sfert de secol de la înființarea CNSAS, deși este obligat să facă acest lucru prin lege, potrivit sursei citate.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Maszol în ianuarie că autointitulatul candidat anti-sistem Călin Georgescu este de fapt un ”om al vechiului sistem” și că a aparținut rețelei Caraman, prin intermediul mentorului său, Mircea Malița. Mihai Caraman, primul șef al SIE, a fost un spion comunist din serviciul extern (DIE) care a penetrat NATO și a furnizat informații către KGB.

”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Informațiile obținute atunci de Caraman pentru Securitate (poliția politică a regimului comunist) era date mai departe serviciului secret rus, temutul KGB, potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.