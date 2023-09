BREAKING Șeful Statului Major al Armatei anunță că resturile dronei au fost găsite marți la ora 17.21, dar ministrul Apărării a admis public abia miercuri / ”Nu a fost nici o explozie a dronei în România, copacii au ars de la combustibil”

Daniel Petrescu, șef al Statului Major al Apărării, a declarat joi la Antena 3 că a aflat că o dronă s-a prăbușit la Plauru – Ceatalchioi încă de marți după-amiază, la ora 17.21, la câteva minute după ce președintele Klaus Iohannis negase categoric într-o conferință de presă cu premierul din Luxemburg.

Reamintim că Ministerul Apărării a admis existența dronei pe teritoriul României abia miercuri în jurul amiezei, deși site-ul Geoconfirmed, specializat în localizarea unor evenimente, a demonstrat și el marți seară că drona rusească de tip Shahed a ajuns luni dimineață pe malul românesc al Dunării, așa cum susținea Ucraina.

Petrescu a mai declarat că ”până acum nu există dovezi privind o explozie”, iar când a fost întrebat despre copacii arși din zona unde au fost găsite resturile dronei, a spus că cel mai probabil e vorba despre efectul combustibilului ars.

”A fost o situație care nu a prezentat un pericol foarte mare pentru populația României”, a mai spus șeful Armatei.

Petrescu a spus că primele cercetări au fost făcute la fața locului de spionii militari (”structurile de informații”), iar de marți au început să ”scotocească” militarii din Forțele Navale.

Daniel Petrescu a mai spus că toate datele arată că nu a existat o intenție a Federației Ruse de a ataca teritoriul României.

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, Viorel Pană, a declarat că informațiile arată că pe teritoriul României nu a căzut drona întreagă, ci fragmente dintr-o dronă explodată.

Șeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, a declarat că militarii din subordinea sa au descoperit resturile dronei marți la ora 17.21.

Principalele declarații ale lui Daniel Petrescu, șef al Statului Major al Apărării:

– Vorbim de elemente dintr-o dronă, descoperite într-o zonă nepopulată. Nu spunem deocamdată dacă e o dronă rusească.

– Nu a fost nimeni rănit. E foarte probabil să fi căzut în urma atacurilor din dimineața de luni. Am avut prealertare aeriană. Investigațiile vor dovedi când a veni, de unde, ce fel de zonă e.

– Noi am ieșit inițial (luni dimineață – n.red.) cu un comunicat, după comunicatul Ucrainei. Am primit și prin canalele formale de comunicare de la ei.

– Am verificat senzorii prin Centrul Militar de Comandă, prin Poliția de Frontieră, am avut avioane F16 în aer și ne-am concentrat foarte mult pe ideea unei explozii pe teritoriul național. Și nu a fost o explozie pe teritoriul național.

– Ne-am concentrat pe pista falsă a unei explozii. Luni au fost structurile de informații la fața locului.

– Până acum nu există dovezi privind o explozie. E posibil ca combustibilul, motorină cu uleiuri, să fi produs arderea copacilor.

– Datele noastre de luni dimineață ne-au îndreptat spre concluzia că putem exclude explozia. Când au apărut mai multe informații în spațiul public, am dispus măsuri de scotocire la fața locului.

– Au fost oameni pe teren discret luni, iar marți am ordonat Forțelor Navale să trimită mai mulți oameni și au și descoperit zona.

– Eu am primit informația despre descoperirea la scurt timp după terminarea conferinței de presă a președintelui Iohannis de marți de la Cincu. I-am raportat ministrului Apărării, iar ministrul l-a informat pe președintele Iohannis.

– Noi suntem concentrați acum pe eventualele atacuri asupra teritoriului României, nu asupra evenimentelor colaterale

– Sunt responsabil pentru tot ce se întâmplă în Armată, nu o să mă derobez, sunt responsabil. Acum se desfășoară o investigație, vom vedea cât și cum a greșit fiecare. Nu sunt de acord că acest incident a provocat o criză de credibilitate a Armatei Române

– A fost o situație care nu a prezentat un pericol foarte mare pentru populația României

– Șeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait: Avem 80 de mine descoperite și distruse în Marea Neagră. Riscurile pot fi reduse, nu pot fi eliminate complet. Am intensificat patrulările și pe apă, și pe uscat, și în aer