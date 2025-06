BREAKING LIVE Un avion cu 242 de persoane la bord s-a prăbușit în India, într-o zonă rezidențială dens populată / Avionul se îndrepta spre Londra și s-ar fi prăbușit la scurt timp de la decolare / Imagini cu avionul când pierde altitudine și se prăbușește

Un avion cu 242 de persoane s-a prăbușit în India, într-o zonă rezidențială dens populată, transmite presa din India. Avionul se îndrepta spre Londra și s-ar fi prăbușit la scurt timp de la decolare lângă aeroportul Ahmedabad din Gujarat, transmite India Today. Șapte mașini de pompieri s-au deplasat de urgență la fața locului.

UPDATE Ora 12:45 Noi imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare:

We the people of India are with 0 civic sense.

Crowd only blocking the rescue operation after the Air India #PlaneCrash in Ahmedabad. 😡#AirIndia #Ahmedabad #AhmedabadPlaneCrashes

pic.twitter.com/MtDJQu4wIl

— 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒂𝒗 Singh (@IacGaurav) June 12, 2025