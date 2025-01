BREAKING James O’Brien, asistentul secretarului de stat al SUA: Constatăm o interferență străină în alegerile din România / Despre declarațiile lui Călin Georgescu despre baza Mihail Kogălniceanu: Prostii

James O’Brien, asistentul secretarului de stat al SUA, a declarat marți că guvernul SUA ”constată o interferență străină în alegerile din România” și a făcut referire la ”un model atribuit Rusiei” în cazuri de manipulare a rețelelor sociale. Întrebat explicit ce informații are SUA cu referire la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale, el a spus că ”avem mare încredere în ceea ce a spus guvernul român”.

Oficialul american, aflat în vizită la București, a făcut declarațiile într-o întâlnire cu ziariști. El se află în ultimele zile de mandat înainte ca administrația Trump să se instaleze la Casa Albă.

James O’Brien a calificat drept ”prostii” declarațiile lui Călin Georgescu, care a spus că baza Mihail Kogălniceanu ar putea fi utilizată pentru lansarea unui atac militar asupra Rusiei.

Reamintim că serviciile secrete au indicat, în documente desecretizate, că ar exista o implicare a Rusiei în campania lui Călin Georgescu. DIICOT a început o investigație, dar până acum nu a existat nici un anunț public privind eventuale puneri sub acuzare a unor membri ai echipei lui Călin Georgescu.

Răspunsurile lui James O’Brien la întrebările adresate de jurnaliștii români:

Rep: Care este poziția guvernului american în legătură cu acuzațiile de amestec al Rusiei în alegerile din România?

James O’Brien: Guvernul Statelor Unite susține democrația. Vrem ca poporul român să facă alegerea pe care o consideră potrivită pentru el. Și constatăm o interferență străină în alegeri, atât un model care a fost atribuit Rusiei în alte cazuri de manipulare a rețelelor sociale și a altor manipulări, cât și foarte clar, conform rapoartelor românești, intruziuni rusești în instituțiile publice. Și acest lucru este îngrijorător, deoarece face mai dificil pentru poporul român să ia deciziile pe care are dreptul suveran să le ia. Vrem ca românii să decidă pentru România fără aceste interferențe străine.

Rep: Guvernul SUA are informații care indică Rusia?

James O’Brien: Avem mare încredere în ceea ce a spus guvernul român.

Rep: Care va fi impactul noii administrații asupra relației bilaterale româno-americane?

James O’Brien: Cred că România a fost un partener și un aliat atât de bun încât se află într-o poziție foarte bună cu noua administrație. Atât Republicanii, cât și Democrații văd România ca pe un aliat solid – angajamentele pe care România și le-a luat de a se dezvolta în Marea Neagră pentru a sprijini lupta împotriva agresiunii ruse și angajamentul României pentru o relație economică puternică între SUA și România. Cred că toate aceste lucruri sugerează că relația va rămâne foarte puternică în viitor.

Rep: Ați fost și în Republica Moldova, care se confruntă cu o criză energetică foarte gravă, în special în Transnistria. De asemenea, au alegeri în acest an. Cum vedeți viitorul Moldovei cu noua administrație americană?

James O’Brien: Poporul moldovean a făcut o serie de alegeri curajoase pentru libertate și o cale spre Occident. Acest lucru a început cu adevărat să prindă rădăcini și să înflorească sub prima administrație Trump. Deci, cred că avem o indicație a modului în care această administrație ar vedea acest lucru.

Este extrem de important ca România să își continue sprijinul pentru integrarea regională a economiilor din această zonă, deoarece acest lucru va crea oportunități reale pentru întreprinderile românești și moldovenești de a lucra împreună într-un mod eficient. O parte din ceea ce am făcut ieri a fost să vedem cum SUA, România și Moldova pot lucra împreună pentru a oferi oportunități tuturor oamenilor din regiune să facă acest lucru cu Ucraina, deoarece este o relație economică naturală. Este un lucru pe care republicanii, democrații, toți decidenții din SUA l-ar vedea ca pe o evoluție binevenită.

Rep: Vă așteptați ca negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia să înceapă în acest an?

James O’Brien: Toate războaiele se termină cu o negociere. Se va întâmpla în acest an? Trebuie să îl întrebați pe președintele Putin dacă este pregătit. Cred că am văzut indicii că președintele Trump este interesat să aibă negocieri. Președintele Zelensky a spus că ar saluta discuțiile către o încetare a focului dacă este justă și durabilă. Și doar președintele Putin pare hotărât să lupte. Dar el pierde mii de oameni pe zi. El cheltuiește toate rezervele pe care Rusia le-a acumulat timp de 30 de ani. Și acum depinde de Iran, de Coreea de Nord și de China pentru a-și continua războiul. Se pare că vrea să continue. Așadar, atunci când va decide că a sosit momentul, acest lucru va depinde de el. Ceea ce poate face Occidentul este să se asigure că el înțelege consecințele.

Rusia are o economie de război. Și nu va face parte din evoluțiile care ne vor face pe toți mai bogați în viitor: biotehnologia, progresele medicale, tranziția energetică. Oamenii din Rusia care au lucrat în aceste industrii au părăsit țara. Deci Rusia este acum o economie a trecutului și la un moment dat va deveni dificil de susținut ceea ce președintele Putin încearcă să facă acum.

Rep: Autoritățile române v-au cerut ajutorul pentru a depista ingerințele rusești sau banii implicați?

James O’Brien: Am avut o declarație oficială: sprijinim investigația pe cât putem. Dar, repet, este o investigație românească. Scopul aici este ca românii să ia propria decizie suverană. Și, ca întotdeauna, aș întreba, dacă aș fi român, cine plătește pentru ce? Cine crede că va beneficia de un anumit rezultat. Și asta ar ajuta foarte mult în a determina cine poate fi de încredere și cine nu. Și o mare parte din asta depinde de jurnalismul de investigație curajos, pentru că de acolo vin multe dintre povești. Nu e vorba de serviciile secrete. Așa că încurajez pe toată lumea să sprijine jurnalismul independent și să nu continue cu hărțuirea sau atacurile (la jurnaliști – n.red.) pe care le-am văzut din unele părți.

Rep: Cum comentați declarațiile lui Călin Georgescu, care a spus într-un interviu pentru un YouTuber american că baza militară de la Mihail Kogălniceanu ar putea fi folosită pentru a lansa o ofensivă împotriva Rusiei?

James O’Brien: Într-un cuvânt, prostii. Aceasta este o bază românească pentru a apăra România. România găzduiește acolo câțiva militari americani care ajută România să se apere. Cred că acest tip de propagandă a fricii chiar nu își are locul. Și ar trebui să încerce să ofere niște dovezi dacă va continua cu astfel de declarații.