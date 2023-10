LIVE Israelul afirmă că forțele terestre „își extind operațiunile” vineri seară / Bombardamente intense în Gaza / Serviciile de internet și telefonie au fost întrerupte în fâșie / Hamas anunță tiruri intense de rachete către orașe din sudul Israelului

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a anunțat, vineri seară, că forțele terestre ale Israelului „își extind operațiunile în această seară” în Gaza. Bombardamentele s-au intensificat asupra fâșiei, în timp ce comunicațiile de telefonie și internet au fost întrerupte. Hamas a anunțat tiruri intense de rachete către orașe din sudul Israelului.

Ora 23.24: Oficiali americani și israelieni au declarat pentru ABC News că incursiunea terestră din această seară în Gaza nu este o ofensivă pe scară largă.

O sursă americană anonimă a declarat pentru postul de televiziune că operațiunea este una limitată. Iar purtătorul de cuvânt al IDF, Peter Lerner, spune că acțiunea actuală nu este o operațiune majoră, așa cum se așteaptă, relatează Times of Israel.

Ora 23.22: Al Jazeera citează aripa militară a Hamas, Brigăzile al-Qassam, care a declarat că se confruntă cu o incursiune terestră a forțelor israeliene în Fâșia Gaza. În declarația Hamas, preluată de rețea, se afirmă că au loc „ciocniri violente” în apropiere de Beit Hanoun, în partea de nord a Fâșiei Gaza, și de Bureij, în centru, potrivit Times of Israel.

Ora 23.03: Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu 120 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și 45 de abțineri, o rezoluție – prezentată de Iordania în numele grupului arab – care solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza. România s-a abținut de la vot. Detalii aici.

Ora 22.57: Hamas este „pregătită” pentru o invazie israeliană în Gaza din cauza atacurilor din 7 octombrie, afirmă un înalt oficial al grupării teroriste palestiniene, scrie Times of Israel, citând AFP.

„Dacă Netanyahu decide să intre în Gaza în această seară, rezistența este pregătită”, afirmă Ezzat al-Rishaq, un membru de rang înalt al biroului politic al Hamas, pe platforma de socializare Telegram.

„Rămășițele soldaților săi vor fi înghițite de pământul din Gaza.”

Ora 22.53: Hamas va simți „mânia Israelului în această seară”, a declarat consilierul lui Benjamin Netanyahu, transmite Sky News.

Într-o intervenție la MSNBC, Mark Regev a declarat că gruparea va plăti pentru crimele sale împotriva umanității.

Israelul își va începe răzbunarea în această seară, a declarat acesta pentru postul de știri.

Ora 22.49: O operațiune terestră israeliană în Gaza ar provoca o „catastrofă umanitară de proporții epice”, a avertizat ministrul de externe al Iordaniei.

Ayman Safadi a făcut acest comentariu într-o postare pe X.

Comentatiul a venit înaintea unui vot programat în Adunarea Generală a ONU privind o rezoluție de „armistițiu umanitar” prezentată de grupul arab format din 22 de națiuni din cadrul Națiunilor Unite, transmite Sky News.

Ayman Safadi a cerut ca votul să aibă loc astăzi.

Grupul arab dorește ca organismul mondial cu 193 de membri să acționeze din cauza eșecului Consiliului de Securitate al ONU, format din 15 membri, care este mai puternic, de a ajunge la un acord asupra unei rezoluții după patru încercări.

Ora 22.40: Secretarul general al ONU, Antonio Gueterres, a postat pe X cu puțin timp în urmă pentru a cere încetarea focului, spunând că „acesta este un moment al adevărului”, transmite BBC.

„Repet apelul meu pentru o încetare a focului umanitară în Orientul Mijlociu, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și livrarea de provizii vitale la scara necesară. Toată lumea trebuie să își asume responsabilitățile. Acesta este un moment al adevărului. Istoria ne va judeca pe toți.”

