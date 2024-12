BREAKING Documentul desecretizat al MAI: Persoane care au inițiat acțiuni ce afectează suveranitatea României și-au stabilit ca obiectiv comun sprijinul pentru Călin Georgescu / Sustinători ai lui Călin Georgescu, implicați în cumpărarea de voturi / Neo-legionarul Eugen Sechila, rol decisiv

Documentul desecretizat de Ministerul Afacerilor Interne conține informații de maximă gravitate despre Călin Georgescu și susținătorii acestuia. Astfel, documentul făcut public de Administrația Prezidențială arată că ”în urma activitatilor specifice pe linie de contraspionaj au fost obtinute date certe care releva intentiile unor persoane XXX (anonimizat) de pe teritoriul Romaniei, XXX (anonimizat) de a iniția actiuni de natură sa afecteze suveranitatea statului roman. În concret, XXX (anonimizat) stabilindu-si obiectivul comun de a sprijini demersurile politice ale candidatului independent Calin GEORGESCU de a accede pe functia de Presedinte al României”.

În plus, Ministerul de Interne arată despre campania lui Călin Georgescu că ”a fost identificat un tipar actional similar la nivelul Ucrainei activ in perioada premergatoare initierii agresiunii de catre Federatia Rusa. În concret, campania informationala (de pe Tiktok – n.red.) ,,Echilibru si Vexticalitate” este identica cu campania ,,Frate langa Frate” derulată de Federatia Rusă in Ucraina, ambele realizându-se prin manipularea unor micro-influenceri legitimi”.

Analiza MAI arată o crestere rapidă pe Tiktok a campaniei lui Călin Georgescu, care a ajuns pe locul 9 la nivel mondial in topul trendurilor de promovare a continutului video.

Tot Ministerul de Interne arată că un adept al extremismului de dreapta, care organizează tabere militare, a participat la ”promovarea și cumpărarea de voturi” pentru Călin Georgescu. Deși numele acestei persoane e anonimizat, o anchetă G4Media a arătat că e vorba despre Eugen Sechila.

Transcriptul documentului MAI:

Declasificat cu nr. 2081968/04.12.2024

NOTA DE INFORMARE

Verificarile tehnice de specialitate in mediul online si analiza valorilor metrice identificate in social media, preponderent pe platforma TiK-ToK, in contextul procesului electoral, au validat existenta unei campanii electorale neetichetate ca atare, in care, incepand cu luna noiembrie a anului 2024, un numar de peste 100 de influenceri (care numarau in total peste 8 milioane de urmaritori activi) au fost supusi unei actiuni de manipulare in privinta identitatii candidatului promovat.

TiK-ToK nu a implementat instructiunile Biroului Electoral Central privind marcarea drept candidat politic respectiv marcarea materialelor electorale de tip video cu codul unic atribuit de Autoritatea Electorala Permanenta fiecarui candidat.

Analiza metrica a relevat o crestere abrupta in intervalul 13-26,.11.2024, ajungand pe locul 9 la nivel mondial in topul trendurilor de promovare a continutului video asociat mai multor hashtag-uri utilizate in campania electorala a lui Calin GEORGESCU, insa nu a fost identificata o amplificare artificiala la nivelul platformei TIK-TOK pana in data de 24.11.2024, explozia numarului de vizualizari, de ordinul sutelor de milioane fiind inregistrata ulterior datei de 25.11.202.

Datele analizate au relevat aproximativ 130 de conturi TikTok prin intermediul cărora au fost diseminate video-uri cu un astfel de continut, utilizind hashtag-urile #echilibrusiverticalitate, #prezidentiale2024, #unliderpotrivitpentrumine, majoritatea postarilor de acest tip nefiind marcate ca reclame platite.

În acest sens, au fost identificate materiale video in cadrul cadrora, influenceri nationali au promovat un scenariu predefinit privind elemente ce trebuie indeplinite de fiecare candidat. Materialele video in cauza au fost postate pe platforme multiple (TikTok, Instagram si Facebook), generand intre 1.000 si 500 de mii de vizualizari per video, toate acestea avand hashtagul #echilibrusiverticalitate.

Evaluarea scenariului utilizat pentru realizarea elementelor de continut indica situatii similare realizate in cadrul unor actiuni de influentare a intentiei de vot din Republica Moldova. În concret, o parte din textul de inceput utilizat de influenceri romani pentru promovarea candidatului prorus din Republica Moldova a fost regasit in cadrul postarilor mentionate.

În cadrul sectiunii de comentarii aferente fiecdrui element de continut au fost identificate o serie de mesaje de promovare a unui candidat la prezidentiale. Analiza acestor conturi indica anomalii în constituirea acestora, existand indicii privind utilizarea unor conturi fictive create doar pentru distribuirea de astfel de comentarii.

Majoritatea influencerilor nu au cunoscut faptul ca promoveaza un candidat anume prin intermediul utilizarii #echilibrusiverticalitate, in prezent doar 51 dintre acestia pastrandu-si inca elementele de continut asociate acestor trei hashtag-uri, restul delimitandu-se imediat ce au aflat identitatea candidatului vizat de campania electorala respectiva.

O etapa esentiala a campaniei a vizat asocierea profilului ideal de presedinte mentionat cu candidatul Calin GEORGESCU, printr-un numar ridicat de comentarii in care se specifica numele acestuia, efectuate pentru fiecare postare video de promovare. Influencerii au fost cooptati si platiti prin intermediul platformei XXX (anonimizat – n.red.) dedicate micro-influencerilor, fondata de societatea XXX (anonimizat – n.red.). La nivelul marketplace-ului online (platforma de intermediere servicii) mentionat a fost publicata cererea de servicii de publicitate, alaturi de un set de instructiuni clare referitoare la campania de promovare, contindand caracterizari ale profilului si hashtag-urilor corelate cu modelul ideal de presedinte.

Din analiza continutului de pe platforma reiese ca cererea de servicii de publicitate a fost postata de o companie (posibil fantoma) denumita XXX (anonimizat – n.red.). Mai mult, influencerii sunt remunerati pentru o astfel de campanie in functie de numarul de urmaritori, in cazul de fata având ca baza de calcul aproximativ 400 de lei pentru 20.000 de followers, oferta de colaborare fiind disponibila pentru accesare trei zile. Ulterior, dupa termenul mentionat, compania XXX (anonimizat – n.red.) nu a mai fost regasita pe site-ul XXX (anonimizat – n.red.).

Unii dintre sustinatorii campaniei implicati in promovarea si cumpararea de voturi sunt exponenti ai mediilor extremiste de dreapta, infractionale si ai cultelor religioase, implicate anterior in promovarea unor narative proruse, antisemite, anti NATO sau impotriva Ucrainei, dintre care ii mentionam pe:

– XXX (anonimizat – n.red.) s-a ocupat cu centralizarea semnaturilor necesare pentru participarea la alegerile prezidentiale a candidatul Calin GEORGESCU. Referitor la XXX (anonimizat – n.red.), adept al ideologiei extremismului de dreapta si ultranationalist, este cunoscut faptul ca a fost luptator in Legiunea Straina, reprezentant al XXX (anonimizat – n.red.). Acesta promoveaza ideologia de extrema dreapta prin organizarea unor tabere paramilitare, printre obiectivele sale aflandu-se si radicalizarea tinerilor, printre care si minorilor in vederea initierii de actiuni contrare ordinii de drept. XXX (anonimizat – n.red.) coordoneaza un ONG prin intermediul caruia realizeaza campanii de promovare a doctrinei neo-legionara si ultraortodoxa, inclusiv in unitati de invatamant.

– XXX (anonimizat) liderul clanului XXX (anonimizat), a condus o campanie de promovare pe platforma TikTok a candidatului în cauza. Acesta a derulat campania de promovare prin intermediul postarilor sale pe contul personal, dar si prin transmisiunile in direct realizate pe aceeasi platformă, unde acesta se asociaza cu diferiti exponenti ai lumii interlope.

– XXX (anonimizat), zis XXX (anonimizat), utilizatorul contului Facebook XXX (anonimizat), persoana ce detine și contul de TikTok XXX (anonimizat), exponent al lumii interlope a afirmat ca impreuna cu XXX (anonimizat) și cu XXX (anonimizat) au sustinut financiar campania electorala a lui Calin GEORGESCU la alegerile prezidentiale prin intermediul platforme TikTok.

În data de 23.11. 2024, XXX (anonimizat) a postat pe profilul stu de Facebook un mesaj prin care sugera ca alegerile sunt fraudate. In prezent, postarea are o expunere limitata la public, intr-unul din comentariile aferente, utilizatorul contului a incitat la manifestatii publice de protest pe acest subiect.

Mentionam ca, la nivelul contului XXX (anonimizat)exista mai multe fotografii postate cu o zi inainte de terminarea campaniei electorale, care promoveaza candidatul independent si, in mod separat, fotografit mai vechi ce il promoveaza pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir PUTIN. Conform profilului de Facebook, la nivelui 2018-2019, aceasta ar fi mentionat ca locatie in care se afla Moscova.

XXX (anonimizat) deține calitatea de asociat unic si administrator fn cadrul societatii XXX (anonimizat).

În urma activitatilor specifice pe linie de contraspionaj au fost obtinute date certe care releva intentiile unor persoane XXX (anonimizat) de pe teritoriul Romaniei, XXX (anonimizat) de a iniția actiuni de natură sa afecteze suveranitatea statului roman.

În concret, XXX (anonimizat) stabilindu-si obiectivul comun de a sprijini demersurile politice ale candidatului independent Calin GEORGESCU de a accede pe functia de Presedinte al României.

În urma analizei spatiului informational, raportat la lectiile invatate prezentate la nivelul altor state, a fost identificat un tipar actional similar la nivelul Ucrainei activ in perioada premergatoare initierii agresiunii de catre Federatia Rusa. În concret campania informationala ,,Echilibru si Vexticalitate” este identica cu campania ,,Frate langa Frate” derulataé de Federatia Rusd in Ucraina, ambele realizindu-se prin manipularea unor micro-influenceri legitimi.

Astfel, campania de influentare a Federatiei Ruse in Ucraina a fost initiata prin intermediul unor canale de Telegram gestionate de catre un administrator anonim care a solicitat realizarea unor elemente de continut pe coordonate bine definite ce promovau narativul coeziunii grupurilor etnice.

Totodata, coordonatorii au transmis un set de conditii minime pe care creatorii de continut trebuiau sa le respecte (nr. de vizualizdri, coordonatele temporale la care trebuiau postate elementele de continut, sunetul ce urma a fi folosit, emoticoanele ce urmau a fi folosite, textul-narativul).

De asemenea, in cadrul ambelor campanii, initiatorii au prezentat persoanelor implicate metode de evitare a detectiei elementelor de continut care nu respecta politicile platformei TikTok, respectiv modalitati de viralizare a materialelor video create.

XXXXXX (anonimizat).

În Romania, campania de promovare a celor 3 hashtag-uri (#echilibrusiverticalitate, #prezidentiale2024, #unliderpotrivitpentrumine) a fost initiata prin intermediul aplicatiei XXX (anonimizat) de catre agentiile XXX (anonimizat). Scopul prezentat al campaniei viza cresterea nivelului de constientizare cu privire la importanta participarii la vot.

O alta similitudine consta in stergerea tuturor datelor disponibile online cu privire la campaniile de promovare tn scopul limitarii posibilitatii de atribuirii a acestora unor actori ostili.

Dupa contractarea serviciilor de creare de continut, influencerii au creat si diseminat elemente de continut dupa coordonatele stabilite, fara a cunoaste beneficiarul real al campaniei de promovare. Dupa expunerea campaniei de influentare, o serie de vectori de opinie din social au criticat actiunile celor care s-au implicat acuzandu-i ca au promovat acele hashtag-uri doar in schimbul unor beneficii financiare.

În cadrul campaniei din Ucraina a fost platit fiecare element de continut cu 17USD, iar in Romania fiecare influencer primea 390 lei / 20.000 de urmaritori.

De asemenea, creatorii de continut implicati in campania contractata in Ucraina au fost incurajati sa distribuie elementele de continut si prin intermediul altor persoane similar campaniei de promovare din Romania.