BREAKING A murit Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix – anunț al spitalului județean Timișoara

Nicu Covaci (77 de ani), fondatorul trupei Phoenix, a murit vineri seară la spitalul județean Timișoara. Informația a fost confirmată pentru G4Media de Dorel Săndesc, directorul spitalului. Informația a fost confirmată și pe pagina oficială de Facebook a lui Nicu Covaci, care în ultimele luni a fost utilizată de membrii trupei.

”Acum, când în Parcul Rozelor din Timișoara se desfășoară Opera-rock ,,Meșterul Manole”, purtat de această muzică sublimă, s-a înălțat spre cer sufletul celui care a fost și va rămâne Nicu Covaci. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească”, a transmis vineri seară Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara.

Nicu Covaci a fost unul dintre cei mai mari și mai influenți muzicieni din istorica rock-ului românesc. După ce a fondat Phoenix și a cunoscut un succes rapid în România, el a ales să fugă în occident în 1976. S-a stabilit inițial în Olanda, apoi în Germania.

În 1990 a revenit în România și a reluat concertele cu Phoenix, dar nu a mai reușit să scoată albume care să egaleze succesul din anii 60 și 70 ai secolului trecut.

Lider puternic și carismatic, el a fost implicat în mai multe controverse publice, inclusiv cu colegii de trupă. În 2023, el a cântat la nunta lui George Simion, în ciuda criticilor legate de asocierea cu politicianul extremist.

Nicu Covaci a fost operat pe creier în 22 martie 2024, la Spitalul Judeţean din Timişoara. Liderul trupei Phoenix s-a simțit rău la începutul anului, acesta plângându-se că amețește, că nu mai poate sta în picioare, că-i amorțește fața și că îi este afectată vederea.

În 29 martie 2023, Nicu Covaci ar fi trebuit să susțină un concert într-un club din Arad, însă i s-a făcut rău în timp ce dădea autografe la cinematograful Arta, după filmul „Phoenix: Povestea”. Chitaristul a ajuns la spital, unde i s-au făcut mai multe analize.

Nicu Covaci a locuit în ultimii 47 de ani în Occident, majoritatea timpului în Germania, însă în ultimii ani avea reședința în Spania. El a luat însă decizia să se lase pe mâinile medicilor din România. A venit la Timișoara și a făcut investigațiile la la Secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean Timiș.

Diagnostic alarmant

Diagnosticul pus de medici a fost „proces expansiv intracranian”, operația fiind o urgență. Intervenția chirurgicală, condusă de echipa renumitului medic neurochirurg Horia Pleș, a durat aproximativ șase ore, în timpul ei fiind extirpată o tumoră de pe creier. Mostre din formațiune au fost trimise la laborator, pentru a vedea dacă aceasta este de natură malignă sau benignă, iar veștile n-au fost cele mai bune.

În continuare evoluția nu avea să fie bună, deși Nicu Covaci a început tratamentele de radioterepie. În ultimele săptămâni, Covaci era la ATI, iar foștii colegii și cunoscuții au venit pe rând să-și ia rămas bun de la el.

În 31 iulie, membrii formației au anunțat că tratamentul postoperatoriu al lui Nicu Covaci „nu s-a putut finaliza din cauza complicațiilor”, iar „realitatea este că lucrurile nu se îndreaptă deloc spre bine”. Zilele lui Nicu Covaci erau numărate.

Iubitorii trupei Phoenix au mai primit o veste tristă la începutul acestui an. În 10 februarie, Moni Bordeianu, primul solist al formației a murit la vârsta de 75 de ani. Moni Bordianu avea probleme de sănătate, suferea de diabet și în trecut i-a fost amputat un picior.

Fie să renască…

În 19 aprilie 1947, anul în care se pregătea venirea comuniştilor în România, se năştea, la Timişoara, Nicolae Covaci. Era singurul copil al unei croitorese originare din Basarabia şi al unui tată bănăţean de lângă graniţa cu Serbia. Până la vârsta de 11 ani a crescut fără tată, acesta fiind deţinut politic la Canalul Dunăre-Marea Neagră. A început de mic copil să ia lecţii de pian, acordean şi chitară. Avea să fie omul care va da nume rockului românesc. La doar 15 ani, înfiinţa trupa Sfinţii, care mai apoi şi-a schimbat numele în Phoenix.

În România, componnţii trupei Phoenix trăiau ca nişte adevărate vedete. Aveau bani, faimă şi fani. Nu puteau însă trece peste restricţiile comunismului. Nicu Covaci a părăsit România în 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, printr-o căsătorie de interes, apoi în Germania şi, în final, în Spania.

În 1977, muzicianul revine în România şi îi scoate din ţară pe ceilalţi colegi de trupă, cu excepţia lui Mircea Baniciu. I-a ascuns pe artişti în boxele Mashall şi a trecut cu camionul prin vama Porţile de Fier.

Trupa Phoenix se reunește pentru concerte în România, după Revoluția din 1989.

În ultimele decenii, Nicu Covaci locuia la Moraira, pe Costa Blanca, în Spania. „Am avut o dată în viaţă şi eu noroc. Să găsesc un colţişor de rai. Am muntele în spate, pădure de pin împrejur şi marea sub nas. Şi un aer extraordinar. Eu sunt şi scafandru cu diplomă, vânez sub apă. E un sătuleţ de milionari. Eu sunt singurul falimentar acolo”, spunea Nicu Covaci.