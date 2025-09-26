Brașovul găzduiește un congres internațional de reconstituire a accidentelor rutiere / ”Dacă știi exact cum se întâmplă un accident, poți îmbunătăți metodele prin care previi un accident” / Suntem pe primul loc în Europa la numărul de decese în urma accidentelor rutiere, pe cap de locuitor

Cel de-al 33-lea Congres al Asociației Europene a Experților în Reconstituirea Accidentelor Rutiere se desfășoară în aceste zile la Brașov, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Aula Universității Transilvania „Sergiu Chiriacescu” găzduiește, timp de 4 zile, din 24 până în 27 septembrie, lucrările congresului care se desfășoară pentru a doua oară în România. Membru în Consiliul de conducere al EVU, expert tehnic și criminalist autorizat, Dragoș Dima.

„Folosim metode de simulare a accidentelor pentru a putea avea o idee cât mai corectă și cu un grad cât mai mare de fidelitate a reconstituirii unui accident rutier. Sunt noutăți în cercetări judiciare, în pregătirea experților, în pregătirea colegilor noștri. Noi avem două seminarii de pregătire în fiecare an cu experții și eu zic că am reușit să ridicăm nivelul științific al acestor manifestări până acum la un nivel european„, spune Dima.

Președintele Asociației Europene pentru Cercetarea și Analiza Accidentelor Rutiere, EVU, Steffen Hermann, a subliniat importanța congresului de la Brașov.

„Cred că este o întâlnire extrem de importantă cel puțin în Europa, dacă nu la nivel mondial la care experți în analize și reconstrucția accidentelor se reunesc în acest mod și este o chestiune importantă pentru că avem încă uriașe pierderi în urma accidentelor rutiere. De aceea avem nevoie de metode cât mai bune de analiză pe care le discutăm aici și facem un schimb de experiențe, având mai mult de 1.000 de mebri în întreaga lume”.

Cercetările și schimburile de experiență din acest domeniu sunt importante și pentru publicul larg.

„Pentru publicul larg, întâlnirea este importantă deoarece îmbunătățim nu doar metodele de reconstrucție a unui accident rutier ci și prevenirea accidentelor. Pentru că dacă știi exact cum se întâmplă un accident, poți îmbunătăți metodele prin care previi un accident, ceea ce e important pentru noi toți, pentru că avem un număr atât de mare de decese și nu e vorba numai despre decese, deoarece mai avem și persoane rănite foarte grav. În special în România avem o mulțime de decese în care sunt implicați șoferi, bicicliști și pietoni și este obiectivul nostru să reducem acest gen de accidente”.

Ministerul Transporturilor a fost reprezentat la Brașov de secretarul de stat Cristian Șologon: „Acest tip de conferință, acest schimb de experiențe folosește foarte mult la mașina viitorului. Toate aceste date, toate aceste analize se regăsesc în ceea ce se întâmplă ulterior, în etape de proiectare, în etape de omologare a unor dispozitive pe vehicule care vor circula peste 5, 10, 15 ani pe drumurile țării”, spune CEO al EVU, Michael Weyde.

Congresul se desfășoară în România, în condițiile în care țara noastră ocupă primul loc în Europa la numărul de decese în urma accidentelor rutiere, pe cap de locuitor, chiar dacă acest număr s-a mai redus în ultimii ani. Experții spun că principala cauză a accidentelor rutiere grave rămâne viteza excesivă.