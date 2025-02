Boxerul John Cooney a murit la 28 de ani, după ce a suferit o hemoragie intracraniană în timpul unui meci

Boxerul John Cooney, în vârstă de 28 de ani, a murit după înfrângerea suferită sâmbăta trecută în faţa galezului Nathan Howells, la Belfast, informează BBC, conform News.ro.

Pugilistul irlandez a suferit o hemoragie intracraniană şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru a reduce presiunea de pe creier după meciul de la Ulster Hall.

Cooney a fost evaluat de echipa medicală în ring înainte de a fi scos pe targă şi transferat la Royal Victoria Hospital din Belfast.

„Suntem complet devastaţi să anunţăm că, după o săptămână de luptă pentru viaţa sa, John Cooney a decedat din păcate”, a declarat MHD Promotions în numele familiei Cooney.

„Domnul şi doamna Cooney şi logodnica sa Emmaleen ar dori să mulţumească personalului de la Royal Victoria Hospital din Belfast, care a lucrat neobosit pentru a salva viaţa lui John şi pentru toţi cei care au trimis mesaje de sprijin şi rugăciuni.

A fost un fiu, un frate şi un partener foarte iubit şi ne va lua tuturor o viaţă întreagă să uităm cât de special a fost. RIP John ‘The Kid’ Cooney”, se arată în comunicat.

Meciul a fost oprit în runda a noua la Ulster Hall, unde Cooney îşi apăra titlul său celtic la categoria super-pană.

Pugilistul din Galway a câştigat titlul celtic cu o victorie în prima rundă asupra lui Liam Gaynor în noiembrie 2023 la un 3Arena din Dublin, cu casa închisă.

Cooney a petrecut apoi un an departe de ring, recuperându-se după o accidentare la mână, înainte de a reveni şi a-l învinge pe Tampela Maharusi din Tanzania în octombrie 2024 la Londra.

