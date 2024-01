#BookTok, una dintre cele mai populare tendințe de pe TikTok și dezbaterea din jurul acesteia: promovare superficială sau atragere a tinerilor către lectură?

Eticheta #BookTok a postărilor de pe canalul Tiktok are peste 200 miliarde vizualizări, potrivit unui articol extins Euronews. În postările cu această etichetă în care diferiți influenceri prezintă sau dezbat cărți. Cum schimbă modul în care oamenii citesc de fapt? Opiniile sunt împărțite între criticii curentului, care spun că este promovată literatură de slabă calitate și cei care consideră un lucru bun că tinerii sunt astfel atrași către lectură.

„Sfârșitul lumii.” Este singura explicație pe care utilizatorul X Lazar Radic (jurist și cercetător din Madrid) a postat-o alături de o imagine cu un raft de cărți dintr-o librărie. Totuși, nu este vorba de orice raft de cărți, ci de unul dintr-o nouă categorie: TikTok Chart – arată materialul Euronews.

Nu este o priveliște neobișnuită în librăriile de pretutindeni acum. Noile și vechile apariții populare pe TikTok sunt puse în zone dedicate pentru a fi mai ușor de găsit pentru utilizatorii platformei.

Până în prezent, postarea lui Radic a avut peste 35 de milioane de vizualizări. El ar fi putut spera ca o astfel de implicare în masă să fie de acord cu tonul său catastrofic. Poate că el sugerează că cititorii orientați spre social media optează pentru materiale mai insipide? Totuși, nu a primit acest răspuns. Marea majoritate salută posibilitatea ca tinerii cititori să fie interesați de literatură.

Pe TikTok, literatura a devenit unul dintre cele mai importante subiecte din 2020. Eticheta #BookTok are peste 200 de miliarde de vizualizări, deoarece creatorii de conținut încarcă recenzii, scenete și alte conținuturi legate de cărți.

Coco Hagi este unul dintre acești creatori. De origine din Leicester, Anglia, a fost o cititoare înfocată mereu, dar nu a găsit niciodată o modalitate de exprimare pentru pasiunile ei, fiind musulmană purtătoare de hijab în Marea Britanie. Acest lucru s-a schimbat atunci când Hagi a început să navigheze pe BookTok în timpul pandemiei. În 2021, ea și-a început propriul canal Cult of Books.

„M-am gândit, am 25 de ani”, explică Hagi, „am aceste cărți pe care le iubesc și simt că am o opinie, așa că de ce să nu văd ce crede publicul larg”. De când și-a deschis canalul, Cult of Books a adunat peste 77.000 de urmăritori și a primit peste 2 milioane de like-uri. În cea mai mare parte, videoclipurile lui Hagi constau în recomandări și clasificări ale cărților pe care le-a citit – de obicei din genul romantic.

Pe TikTok, Hagi a găsit o comunitate cu care a simțit o legătură care era greu de găsit în Leicester. „TikTok a deschis calea unei modalități de a se exprima și a făcut mult mai ușor să găsești tineri autori de culoare precum Talia Hibbert, care, după părerea mea, în generațiile anterioare nu ar fi avut parte de atât de multă expunere.”

Dezvoltarea unei comunități BookTok a însemnat pentru Hagi mai mult decât găsirea unor prieteni online care să își recomande cărți unii altora. Ea atribuie platformei faptul că i-a făcut cunoștință cu mulți dintre cei mai buni prieteni ai săi. „Cei mai buni prieteni ai mei sunt în Atlanta, Florida și Chicago”, spune ea. „Mulți dintre BookTokkers din Marea Britanie sunt și ei foarte apropiați. Toată lumea este atât de drăguță încât facem mereu schimb de idei. Avem un chat de grup mare și i-am cunoscut pe majoritatea dintre ei în persoană.”

În timp ce Hagi a reușit să găsească o comunitate, pentru Ben Mercer, a fost, de asemenea, un loc care l-a ajutat într-un viraj de carieră. Ca jucător de rugby, a jucat la nivel profesionist pentru echipe din Anglia, Franța și Australia, dar nu se simțea implinit în acest sport. După ce s-a retras, a reflectat asupra ambițiilor sale și a scris „Fringes: Life on the Edge of Professional Rugby”, o relatare personală despre o carieră sportivă aflată chiar sub lumina reflectoarelor.

El a intrat pe TikTok pentru a încerca să își promoveze cartea. În vârstă de 30 de ani și cu o conformație a unui jucător de rugby, Mercer nu prea corespunde stereotipului general al unui BookTokker, dar s-a integrat rapid pe platformă. A intrat în contact cu creatorii de conținut datorită pasiunii comune pentru toate cărțile – ficțiune și non-ficțiune. A început să creeze videoclipuri săptămânale în care citea scurte pasaje din cărțile pe care le îndrăgea, începând cu „Normal People” de Sally Rooney (un clasic BookTok).

La fel ca Hagi, numărul de urmăritori ai lui Mercer a crescut – acum are peste 200.000 de urmăritori – pe măsură ce a continuat să posteze videoclipuri în care recomanda cărți și se implica în tendințele BookTok. „Cred că oamenii sunt mereu în căutarea unor idei noi și a unor noi modalități de a ajunge la oameni”, spune el. „Tot ceea ce este, de fapt, este un amplificator de tip „word of mouth”.”

Dar nu cumva TikTok trebuia să fie „sfârșitul lumii”, cel puțin conform acelui afiș online. Pentru mulți sceptici ai rețelelor de socializare, există teama că puterea influencerilor ia locul rolului important al criticilor de a îndruma publicul către literatura de bună calitate.

Mercer se grăbește să precizeze că nu este un critic. „Aș prefera să fiu amabil și să împărtășesc într-o manieră pozitivă și să las critica în seama altcuiva”, spune el, menționând că, în calitate de autor, deși ar putea fi ușor să se ducă online și să arunce la gunoi o carte care nu i-a plăcut, nu ar vrea niciodată să contribuie la un atac crud la adresa unui alt autor.

Păstrarea realității

Dacă cei care sunt îngrijorați de faptul că influencerii BookTok sunt aici doar pentru influență și că vor promova orice carte veche care, la rândul lor, i-ar putea promova pe ei, Hagi subliniază importanța autenticității pe platformă. „Ei te vor apostrofa întotdeauna. Dacă spui că-ți place o carte, iar oamenii își dau seama că nu-ți place, te vor anunța”, spune ea. „Trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți și cu nișa ta”.

Atât Hagi, cât și Mercer radiază pozitivitate cu privire la platformă. Nu este greu de înțeles de ce. În cazul lui Mercer, feedback-ul pozitiv și comunitatea pe care a dezvoltat-o l-au stimulat să scrie încă trei cărți, în timp ce Hagi a obținut un loc de muncă ca asistent editorial la prestigioasa editură Penguin.

59% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani spun că BookTok i-a ajutat să-și descopere pasiunea pentru lectură

Pentru librari, valoarea unei platforme de socializare care generează publicitate pentru cărți este un lucru la care nu trebuie să te implici, indiferent de ceea ce ar putea crede un utilizator X furios.