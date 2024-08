Billie Eilish, Snoop Dogg și Red Hot Chili Peppers vor cânta la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris

Transferul Jocurilor Olimpice de vară de la Paris la Los Angeles, care le va găzdui în 2028, va avea loc duminică seara, iar printre artiștii care vor apărea la ceremonia de închidere se vor afla Billie Eilish, Snoop Dogg și Red Hot Chili Peppers, au declarat mai multe surse pentru Variety.

Toți cei trei artiști vor fi văzuți din Los Angeles într-un amestec de spectacole preînregistrate și live.

Tensiunile sunt ridicate în jurul evenimentelor muzicale live în această săptămână, după ce autoritățile din Austria au dejucat un complot de atac terorist în timpul celor concerte pe care urma să le susțină Taylor Swift la Viena.

Două persoane de rang înalt familiarizate cu planificarea concertului surpriză din L.A. au declarat că securitatea și controlul mulțimii au fost un motiv de îngrijorare pentru oficialii locali chiar înainte de știrile alarmante din Viena. Securitatea, care nu este ieftină, va trebui să țină cont de potențialele amenințări aeriene, terestre și maritime din Los Angeles. Pentru a ține seama de aceste temeri sporite, Variety a fost de acord să nu dezvăluie locația spectacolului.

Reprezentanții Jocurilor Olimpice și ai artiștilor muzicali au refuzat să comenteze.

Potrivit Variety, nu este greu de înțeles de ce au fost aleși Eilish, Snoop și Chili Peppers. Eilish, una dintre cele mai mari senzații pop ale ultimului deceniu, este o localnică al cărei film de concert din 2021 a fost intitulat „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”. Snoop Dogg, care a devenit o atracție absolută a internetului în rolul său de personalitate on-air pentru NBC în timpul Jocurilor de la Paris, este originar din Long Beach și este sinonim cu rap-ul de pe Coasta de Vest. The Chili Peppers a apărut pe scena punk din L.A. în anii 1980, iar hit-ul din 1999 al trupei se cheamă „Californication”.

La finalul ceremoniei de închidere de duminică, primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, va accepta Torța Olimpică și o va aduce acasă când se va întoarce de la Paris. Începând de săptămâna viitoare, orașul Los Angeles are la dispoziție trei ani și 11 luni pentru a se pregăti pentru Jocurile de vară, care sunt programate să se desfășoare între 14 și 30 iulie 2028.