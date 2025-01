Billie Eilish, Lady Gaga și Rod Stewart, printre vedetele care vor cânta la concertul caritabil de la Los Angeles dedicat incendiilor de vegetație

Billie Eilish, Lady Gaga și Sir Rod Stewart se numără printre celebritățile care vor urca pe scenă în cadrul unui concert caritabil destinat strângerii de fonduri pentru ajutorarea incendiilor de vegetație din zona Los Angeles, transmite SkyNews.

Evenimentul, numit FireAid, va avea loc în același timp în două locuri diferite pe 30 ianuarie și va include o serie de artiști care au legături cu California, care continuă să se lupte cu incendii puternice și mortale.

Pe afiș se mai află Red Hot Chilli Peppers, Joni Mitchell, Katy Perry, Gwen Stefani, Stevie Nicks, Earth, Wind & Fire, Pink, Sting, Gracie Abrams, Green Day, Jelly Roll, Stephen Stills, Dave Matthews & John Mayer și Tate McRae.

Unii artiști vor concerta la Intuit Dome – casa echipei de fotbal american LA Clippers – în timp ce alții vor fi la Kia Forum. Ambele locații se află în zona Inglewood a orașului.

Apple, Amazon, Netflix vor transmite concertul caritabil LA Fires



Netflix Inc., Amazon.com Inc., Paramount Global, Apple Inc. și Warner Bros. Discovery Inc. vor difuza evenimentul pe serviciile lor de streaming, parte a unui consorțiu de peste o duzină de companii, transmite Bloomberg.

Concertul va fi, de asemenea, prezentat în anumite cinematografe AMC și va fi disponibil și pe site-urile de radio și de streaming muzical. Concertul va avea loc pe 30 ianuarie. Biletele se pun în vânzare cu opt zile mai devreme.

Organizatorii doresc să facă evenimentul disponibil în cât mai multe locuri pentru a maximiza expunerea și, astfel, donațiile. Aceștia acordă prioritate serviciilor de streaming, astfel încât evenimentul să se poată desfășura atâta timp cât este necesar, mai degrabă decât să fie limitat de grilele de programare ale rețelelor TV tradiționale. Netflix nu va difuza evenimentul pe serviciul său de streaming omonim, ci pe canalul său YouTube, care are aproape 30 de milioane de abonați.

Incendiile din zonele Pacific Palisades, Altadena și Pasadena au provocat moartea a cel puțin 27 de persoane și strămutarea a zeci de mii de oameni de când au izbucnit, pe 8 ianuarie.

Începând de vineri, pompierii au continuat să încerce să obțină controlul asupra a aproape 40 000 de acri de incendii de vegetație în desfășurare. Cel mai mare dintre incendii, incendiul Palisades, este în prezent controlat de autorități în proporție de 27 %, în timp ce incendiul Eaton este controlat în proporție de 55 %, a raportat NBC, rețeaua americană parteneră a Sky News.

Întregul dezastru a fost descris de șeful pompierilor din Los Angeles, Kristin Crowley, drept unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria orașului.

S-au făcut deja donații de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut casele, inclusiv 2,5 milioane de dolari de la cântăreața Beyonce și 15 milioane de dolari de la The Walt Disney Company. Alte celebrități care au donat pentru cei afectați sunt The Weeknd, Taylor Swift, Leondaro DiCaprio și Metallica, coform Forbes.