Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină într-un centru maternal…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină într-un centru maternal din Călăraşi a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor / El a fost găsit de poliţişti la locuinţa sa

18 Aug

Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină, duminică după-amiază, într-un centru maternal din Călăraşi, a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. El a fost găsit de către poliţişti la locuinţa sa. Femeia de 36 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, transmite News.ro.

Potrivit IPJ Călăraşi, o femeie în vârstă de 36 de ani a fost înjunghiată cu un cuţit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a plecat, fiind găsit ulterior de către poliţişti la locuinţa sa.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale l-au prezentat pe bărbat, în baza probelor administrate în caz, procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, care a dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Ulterior, în 18 august, acesta a fost prezentat Tribunalului Călăraşi, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

În 17 august, în jurul orei 13:00, poliţiştii din municipiul Călăraşi au fost sesizaţi că o femeie aflată într-un centru maternal a fost înjunghiată de fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, fiind conştientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor.

După ce a fost identificat la locuinţa sa, agresorul a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

