Barack Obama a dezvăluit lista filmelor sale preferate din 2023

Barack Obama a dezvăluit miercuri lista filmelor sale preferate din 2023, o tradiţie anuală a fostului preşedinte al Statelor Unite. Primele trei filme de pe această listă – „Rustin”, „Leave the World Behind” şi „American Symphony” – au fost produse de compania Higher Ground, pe care fostul lider de la Casa Albă a înfiinţat-o alături de soţia lui, Michelle, informează revista Variety, citată de Agerpres.

„Sunt părtinitor, întrucât aceste filme au fost produse de Higher Ground, însă ele sunt, de fapt, trei dintre cele mai bune filme pe care le-am văzut în acest an”, a declarat Barack Obama.

„Rustin” îl are ca protagonist pe Colman Domingo în rolul activistului pentru drepturi civile Bayard Rustin; „Leave the World Behind” îi are ca protagonişti pe Ethan Hawke, Julia Roberts şi Mahershala Ali într-o poveste misterioasă despre apocalipsă; iar „American Symphony” prezintă viaţa muzicianului Jon Batiste şi a partenerei sale de viaţă, Suleika Jaouad, în timp ce el se străduieşte să compună o simfonie, iar ea află că i-a revenit cancerul.

Într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, Barack Obama a plasat într-un context mai detaliat lista sa din acest an şi s-a referit la cele două greve de la Hollywood care au modelat industria de divertisment în 2023: „La începutul acestui an, scenariştii şi actorii au intrat în grevă pentru a milita pentru condiţii de muncă şi protecţie mai bune. Aceasta a dus la schimbări importante care vor transforma industria în bine. Iată câteva filme care reflectă munca lor asiduă din ultimul an – inclusiv unele titluri precum ‘Rustin’, ‘American Symphony’ şi ‘Leave the World Behind’, pe care am fost mândri să le lansăm prin @HGMedia. Ce filme am ratat?”.

Pe lângă proiectele pe care le-a susţinut personal, Barack Obama a mai enumerat „The Holdovers”, „Blackberry”, „Oppenheimer”, „American Fiction”, „Anatomy of a Fall”, „Monster”, „Past Lives”, „Air”, „Polite Society” şi „A Thousand and One” ca fiind filmele sale preferate din 2023.

Lista sa din acest an include atât filme independente („Past Lives” şi „A Thousand and One”), cât şi filme internaţionale („Anatomy of a Fall” şi „Monster”) şi drama istorică de mare succes a regizorului Christopher Nolan, „Oppenheimer”.

Anul trecut, printre filmele preferate ale lui Barack Obama s-au numărat lungmetraje precum „Top Gun: Maverick”, „Everything Everywhere All at Once” şi „Aftersun”.