Banii sistemului pentru fiul lui Călin Georgescu: Clubul său de tenis din Herăstrău, finanțat de firme de stat / Antrenamentele lui Cosmin Georgescu din Germania costau 5.000 de mărci pe lună (context.ro)

Fiul lui Călin Georgescu are un club de tenis exclusivist în Herăstrău și este sponsorizat din bani publici de companiile de stat Salrom, Nuclearelectrica, Transelectrica și CEC Bank. Clubul a primit acces la terenuri ale statului român într-una dintre cele mai scumpe zone ale Bucureștiului, potrivit unei investigații context.ro.

Clubul lui Georgescu jr. funcționează pe terenurile statului, însă Primăria București nu găsește contractele.

Companiile de stat nu spun cât au plătit până acum către clubul lui Georgescu. Documentele publice arată că e vorba de cel puțin 45.000 de lei.

5.000 de mărci pe lună în anii 2000: Fost jucător de tenis profesionist, Cosmin Georgescu s-a pregătit în cel puțin două academii de tenis costisitoare din Germania și Austria, așa cum a declarat chiar el pentru Prosport. L-a trimis în străinătate tatăl lui, în anii 2000, când studiile în străinătate nu erau la îndemâna oricui.

Georgescu a fost partener de afaceri cu o rudă a lui Mircea Geoană, iar business-ul s-a soldat cu o gaură la buget de 70.000 de lei

Georgescu jr., studii în străinătate încă din liceu pentru 5.000 de mărci pe lună

Cosmin Georgescu s-a născut în 1989 și, încă din anii 2000, tatăl l-a trimis la studii în Germania. Academia de tenis unde fiul lui Călin Georgescu s-a antrenat când era copil este condusă de Niki Pilic, un jucător celebru din anii `70. Taxa de școlarizare percepută de academie era de 5.000 de mărci germane lunar, așa cum a declarat jucătorul de tenis Novak Djokovic, cu care Georgescu junior a fost coleg de cameră.

“Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce să mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo”, a declarat Cosmin Georgescu pentru Prosport.

În acea perioadă, Călin Georgescu, acum intrat în turul II al alegerilor prezidențiale din România, era implicat în mai multe proiecte, niciunul privat, conform CV-ului său.

Cu ce bani?

Până în 2008, candidatul extremist Călin Georgescu susține că a coordonat Agenda Locală 21, un program finanțat cu fonduri externe pentru proiecte de dezvoltare locală, iar între 2001-2011 a fost și director executiv la Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), un ONG acreditat de MAE, care avea exclusivitate la implementarea planurilor de dezvoltare locală. Un articol din 2003, citat recent de Snoop, acuza că CNDD, sub conducerea lui Georgescu, extorca fonduri din cele 36 de milioane de dolari veniți de la guvernele occidentale.

Din 2006, Georgescu a devenit directorul executiv al Institutului de Proiecte pentru inovație și Dezvoltare. O entitate cu nume identic, unde Georgescu a fost asociat cu Dominic Meghea, o rudă a lui Mircea Geoană, a falimentat și a lăsat în urmă datorii la stat de peste 70.000 de lei, conform datelor publice.

La nici 18 ani, Georgescu jr. ajunge din Germania în Austria, la o altă școală de tenis condusă de un antrenor celebru, care l-a pregătit și pe Boris Becker. Cariera lui sportivă se îndreaptă însă în altă direcție, cea de antrenor.

Astăzi, antrenează la clubul Tennis by the Lake, preluat împreună cu un alt fost sportiv. Are la dispoziție trei terenuri de zgură în Herăstrău și vestiarele aferente. Este vorba de o zonă scumpă a Capitalei. La o aruncătură de băț de terenurile de tenis sunt restaurante și cluburi de fițe.

Documentele de la Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că proprietarul terenului este Primăria Capitalei. Reprezentanții instituției conduse de Nicușor Dan au încercat să lămurească situația terenului și cum a ajuns la Georgescu jr., dar până la ora publicării nu au reușit să dea de urma documentelor.

De-a lungul timpului, cel puțin patru companii cu capital de stat au sponsorizat clubul condus de Cosmin Georgescu: Salrom, Nuclearelectrica, Transelectrica și CEC Bank. Doar în cazul a două dintre ele, mai multe rapoarte publicate indică sumele plătite: Salrom – 15.000 de lei și Transelectrica – 30.000 de lei.

În cazul Transelectrica, banii au fost donați pentru completarea bugetului necesar proiectului „Startsport: Ghidaţi spre performanţă”, care consta în realizarea unor turnee la nivel naţional.

L-am întrebat pe Cosmin Georgescu ce turnee a organizat asociația sa. Georgescu nu a răspuns solicitării Context.ro până la publicarea articolului.

Conform informațiilor publicate de Federației Română de Tenis, Asociația lui Georgescu organizează zilele următoare turneul Trofeul by the Lake, pentru copii sub 12 ani, cu o taxă de participare de 150 de lei. La clubul unde antrenează Cosmin Georgescu, un curs costă între 100-170 de lei, iar terenurile se închiriază pentru sume cuprinse între 50 și 100 de lei pe oră.

Context.ro a cerut tuturor celor patru firme de stat să ne comunice valoarea totală cu care au contribuit la activitatea clubului și cum au ales să devină sponsorii ei. Niciuna nu a răspuns.

Citește restul investigației pe context.ro