Băluță anunță că retrage muncitorii de pe șantierul din Piața Unirii: Sunt șocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranță centrul Capitalei

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a anunțat luni seara că va retrage muncitorii de pe șantierul din Piața Unirii, în urma scandalului care a provocat și un accident, doi muncitori fiind loviți de un buldozer.

„Sunt șocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranță centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviți în timpul intervenției brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniți și de familiile lor. Pentru a pune în siguranță integritatea și viața angajaților Primăriei Sector 4, dar și a echipelor care lucrează la consolidarea planșeului peste râul Dâmbovița de la Piața Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violența nu are ce căuta într-o administrație de capitală europeană”, a transmis Băluță.

Reamintim că poliția Capitalei a anunțat că a a primit o sesizare cu privire la faptul că au fost persoane rănite pe șantierul din Piața Unirii. Un buldozer a lovit doi muncitori. Astfel, a fost deschis dosar penal pentru distrugere și pentru vătămare corporală, iar șoferul utilajului a fost condus la sediul Poliţiei.

”Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet. La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate. În continuare, la fața locului, rămân echipaje de polițiștii și jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competență”, a informat Poliția Capitalei.