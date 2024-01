Bad Ischl, Bodø și Tartu sunt cele trei capitale europene ale Culturii în 2024. Spectacol cu Conchita Wurst

Bodø în Norvegia, Tartu în Estonia și Bad Ischl în Austria sunt Capitalele Europene ale Culturii 2024. Deutsche Welle prezintă o privire de ansamblu asupra programelor la care participă artiști precum Ai Weiwei și Conchita Wurst.

Bad Ischl din Austria este probabil cunoscut multora. Orașul din regiunea austriacă Salzkammergut este o destinație turistică populară. Sute de mii de oameni vin aici în fiecare an: priveliști montane, pajiști verzi luxuriante vara, creste acoperite de zăpadă iarna și lacuri cristaline sunt atracțiile regiunii. Acest lucru a adus în zonă, de-a lungul vremii, și nobilimea austriacă. Împăratul Franz Joseph I și împărăteasa Sisi au petrecut numeroase veri în Bad Ischl și chiar s-au logodit aici, în 1853.

În 2024, Bad Ischl și 22 de comunități din jur reprezintă una dintre cele trei capitale culturale europene – alături de Tartu în Estonia și Bodø în Norvegia. Bad Ischl și celelalte comunități doresc să organizeze împreună peste 300 de proiecte și să arate ce se află în spatele peisajului idilic alpin de lângă granița cu landul german Bavaria – de la turismul excesiv, trecând prin consecințele schimbărilor climatice, până la trecutul împovărat. Scopul organizatorilor este să ”pună în lumină bunele și relele acestei regiuni și să nu transforme anul cultural într-un foc de artificii sau într-un festival”, a explicat curatorul programului, Elisabeth Schweeger, agenției germane de presă dpa.

Modelat de exploatarea sării

Cu toate acestea, la deschiderea din 20 ianuarie, Bad Ischl se va răsfăța cu un spectacol: Tom Neuwirth, care provine din Salzkammergut, mai cunoscut drept câștigătoarea concursului Eurovision din 2014 Conchita Wurst, va participa la concertul inaugural împreună cu un grup de muziciene rap și un cor de o mie de voci care vor cânta iodlere, folclor german alpin.

Sarea este extrasă în Salzkammergut de 7000 de ani – sau, după cum spune Elisabeth Schweeger, această regiune ”a apărut din sare, s-a îmbogățit prin sare – și merge cu sarea în viitor”. I s-a spus ”aurul alb” și a modelat regiunea. ”Acum este timpul să adăugăm un alt element indispensabil: cultura – motorul coexistenței durabile în Salzkammergut și mult mai departe”, susține curatoarea.

Artistul chinez Ai Weiwei se ocupă și el de tradiția exploatării sării. Alte expoziții tratează arta jefuită de național-socialiști: Bad Ischl ne amintește că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, regimul nazist a ascuns aici, într-o galerie de mină, comori de artă furate. Un spectacol în Bad Aussee va povesti, de asemenea, viața dealerului de artă apropiat regimului nazist Wolfgang Gurlitt.

Concertele cu muzică de Arnold Schönberg și o operetă de Oscar Straus evidențiază, de asemenea, mulți artiști evrei și iubitori de artă care au fost strâns legați de Salzkammergut. Proiectul ”k(ritisch) u(nd) k(ontrovers)” se va ocupa de istoria Monarhiei Habsburgice. Salzkammergut a fost inițial proprietatea privată a Habsburgilor, familia imperială uneori denumită după abrevierea termenilor germani care definesc statul chezaro-crăiesc, K.u.K.

O abordare critică a propriei istorii

Bad Ischl are doar aproximativ 14.000 de locuitori. Celelalte comunități din regiune care s-au reunit pentru a forma capitala culturală numără uneori doar câteva sute de suflete. Regiunea, care a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1997, trebuie deja să facă față unui aflux mare de vizitatori în fiecare an. Istoricul Michael Kurz din Bad Goisern, care cunoaște bine regiunea, simte o anumită neliniște. Iar localnicii se întreabă adesea: ”Avem nevoie de asta?”

Elisabeth Schweeger, directorul artistic al anului cultural, răspunde că peste 85% dintre evenimente sunt proiecte realizate cu sprijin local și regional. În plus, o perspectivă exterioară ajută adesea la reflectarea critică asupra propriei istorii.

Inima și sufletul Estoniei

Orașul Tartu din estul Estoniei este mult mai puțin cunoscut. Cu aproximativ 100.000 de locuitori, este al doilea oraș ca mărime din țară, după Tallinn. Din punct de vedere economic, este clar în umbra capitalei. Dar din punct de vedere cultural, vechiul oraș universitar și centru comercial hanseat este cel puțin la egalitate cu Tallinnul – a fost tot timpul considerat inima și sufletul micului stat baltic din nord-estul Europei.

”Tartu a fost întotdeauna un centru al științei, educației și culturii în Estonia”, spune primarul Urmas Klaas despre cel mai vechi oraș din Țările Baltice, într-un interviu acordat dpa. A fost cândva leagănul deșteptării naționale a Estoniei, locul de naștere a festivalului de cântec al Estoniei, a teatrului estonian și, în esență, a statului eston. Tratatul de pace de la Dorpat – vechea denumire germană pentru Tartu – a fost semnat aici la 2 februarie 1920. Rusia sovietică recunoștea astfel suveranitatea Estoniei, devenită independentă în 1918.

Sub motto-ul ”Survival Art”, capitala culturală Tartu oferă peste o mie de evenimente. În orașul studențesc, numit ”Orașul Sângelui Tânăr” într-un imn special compus pentru acest an cultural, programul oficial se va deschide pe 26 ianuarie. Repere, mai ales vara, sunt evenimentul de sărut în masă ”Kissing Tartu”, festivalul de discuții în saună ”Adevărul gol” sau piesa ”Business as usual” despre scandalul de spălare a banilor Danske Bank din Estonia. Tartu Pride va avea loc în perioada 12-18 august – în 2024 căsătoria între persoane de același sex va fi legală în Estonia pentru prima dată.

Norvegienii pun accent pe sustenabilitate

A treia capitală culturală din acest an este Bodø, oraș situat sus, în nord, pe coasta de vest a Norvegiei, ceea ce înseamnă că este prima Capitală Culturală Europeană dincolo de Cercul Polar. Cu peste 1000 de evenimente, Bodø și regiunea înconjurătoare Nordland doresc să arate nu numai natură arctică uluitoare ci mai cu seamă cultură atractivă. Organizatorii speră să atragă peste 500.000 de oameni pe tot parcursul anului. Regiunea este uriașă: de la nord la sud, Nordland are 800 de kilometri – aproximativ distanța de la Hamburg la Munchen.

”Bodø2024” este cel mai mare proiect cultural care a avut loc până în prezent în nordul Norvegiei. Bodø își propune să fie cea mai durabilă dintre toate Capitalele Culturale Europene de până acum și să găzduiască cel mai sustenabil concert ”Pure Music” din lume, în primăvară. Cultura sami, populația indigenă din regiune, va primi, de asemenea, o atenție specială cu, printre altele, o piesă de teatru muzical în mai multe părți.

Mai multe evenimente au legătură cu Germania, inclusiv ceremonia de deschidere din 3 februarie: va avea loc apoi un spectacol portuar cu colectivul de artiști berlinezi Phase7 pe o scenă plutitoare special construită. Un mare eveniment în aer liber este planificat și pentru noaptea de 22 iunie – când poate fi admirat soarele de la miezul nopții. Și când zilele se scurtează din nou și va fi mai mult noapte, în noiembrie și decembrie, are loc primul Nordland Light Festival.