Azi începe festivalul de film fantastic Dracula TiMes / Stră-stră nepotul lui Bram Stoker, invitat special la eveniment / Ce filme pot fi văzute în premieră absolută la Timișoara

Timp de 5 zile, Timișoara devine tărâmul experiențelor fantastice, cu multiple proiecții de filme de lungmetraj în premieră națională sau în avanpremieră la Timișoara, cu invitați speciali, filme de scurtmetraj și documentare despre mitul contelui Dracula, se arată într-un comunicat al organizatorilor transmis G4Media.ro

Invitatul special al Dracula TiMes, festival organizat de Dracula Film Festival, este stră-stră nepotul lui Bram Stoker, profesorul și scriitorul Dacre Stoker.

Cu toate că a fost atlet de performanță în tinerețe, Dacre s-a lăsat purtat pe urmele unchiului său, el publicând două cărți devenite bestseller, Dracula The Un-Dead, un sequel al celebrului roman din 1987, și romanul Dracul, scris împreună cu J.D. Barker, ce va fi adaptat într-un film, in regia lui Andy Muschietti (It). Dacre este scenarist, regizor şi producător al documentarului Dracula Meets Stoker.

La Timișoara, Dacre Stoker va deschide festivalul Dracula TiMes, miercuri 29 noiembrie, de la ora 17.00 la FABER, cu prezentarea multimedia Stoker on Stoker (60 min).

Stoker on Stoker, Misterele din culisele scrierii romanului Dracula împletește detaliile istoriei lui Dracula cu tradițiile familiei Stoker și viața lui Bram Stoker la Dublin și Londra, apoi separă realitatea de ficțiune, dezvăluind adevărul despre Stoker și Dracula.

Dacre Stoker va fi prezent și la Cinema Timiș joi, 30 noiembrie, după proiecția filmului The Last Voyage of the Demeter (Anglia, Germania, SUA, 2023), unde va răspunde întrebărilor venite din partea publicului. Fanii lui Dracula își amintesc cu siguranță că Demeter este numele corabiei care l-a transportat pe vampir din Transilvania la Londra, în volumul lui Bram Stoker. Filmul este prezentat în premieră națională la Timișoara.

La FABER de această dată, Dacre Stoker va prezenta vineri, de 1 decembrie, filmul documentar a cărui scenarist este, În căutarea castelului lui Bram Stoker: Castelul lui Dracula (România, Irlanda, Moldova – 2021).

În anul 2012, cercetătorul olandez Hans de Roos descoperă la biblioteca muzeului Rosembach din Philadelphia, SUA, noi documente din care s-a inspirat Bram Stoker în a scrie cartea Dracula.

Aceste documente conțin coordonate exacte a locației castelului fictiv descris de Bram Stoker, care se află în Masivul Călimani. După ce intră în posesia acestor noi documente, Dacre Stoker, stră-stră nepotul lui Bram Stoker, pornește o campanie de cercetare prin lume pe urmele documentelor din care s-a inspirat Bram Stoker în a scrie cartea.

În ultima fază, Dacre Stoker ajunge în Romania unde, alături de o echipă de români, merge în Munții Călimani să caute locația castelului fictiv a lui Dracula.

Invitați europeni, filme în premieră națională

Festivalul Dracula TiMes are o serie de invitați europeni, care vor prezenta filme în premieră absolută în România, la Timișoara.

Valentin Greuter, producător din Elveția, va povesti publicului despre Mad Heidi, un savuros festin comic ce aminteşte de clasice precum Top Secret, doar că în cheie Horror, cu icon-ul elvețian purtând într-un viitor distopic lupte extrem de sângeroase cu fasciștii… brânzei.

Regizorul turc Metin Kuru prezintă Forbidden Wedding, o călătorie mistică cu consecințe sângeroase.

Venit din Ungaria, regizorul Isti Madarász va vorbi despre Halfway Home, un fantasy romantic care a câștigat marele premiu Dracula Film Festival 2023. Filmul a mai câștigat în acest an 2 premii importante, Premiul Best Motion Picture la Sitges – Catalonian International Film Festival 2023 și Premiul Silver Mélies la Bruxelles BIFFF, 2023.

Din Suedia, actorul Ola Rapace (care a devenit cunoscut pentru rolul lui Patrice în filmul din 2012 cu James Bond, Skyfall) și regizorul francez Keyvan Sheikhalishahi, vor prezenta scurtmetrajul Divertimento.

CINECONCERT L’Inferno Live score by Bosco în parteneriat cu Sombra – Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (Spania)

Un experiment muzical și poetic, proiecția clasicului italian L’Inferno (1911) este completată de o coloană sonoră originală interpretată live de către trupa Bosco (Spania). Bazat pe „Divina Comedie” de Dante Alighieri, filmul este unul dintre primele lungmetraje din istorie.

Bosco, cvintetul spaniol care îşi defineşte muzica drept “psihedelic renascentistă”, va susţine pe 2 decembrie la Cinema Timiș un concert conceput în baza imaginilor filmului mut italian L’Inferno di Dante (1911), alcătuit din 54 de scene şi pigmentat cu picturi animate inspirate de Gustave Doré. Bosco, trupă ale cărei concerte pline de teatralitate şi poezie au fost caracterizate ca “halucinogene cu efect visceral”, alternează pasaje în care rock-ul industrial se împleteşte cu muzica electronică, ce alternează cu altele în care folk-ul sensibil coabitează cu sonorităţile pop.

Evenimente speciale cu invitați din România

Producător, actor şi regizor, Florian Zapra din Bistrița va aduce o selecție de scurtmetraje de la festivalul pe care l-a fondat la Dublin, Festivalul de Scurtmetraje și Muzică din Dublin – DISFMF, precum și lungmetrajul cu care a debutat în calitate de regizor, Katharina.

Regizorul timișorean Florin Iepan va prezenta filmul documentar Bela Lugosi, Vampirul Căzut (2007) care redă povestea vieții lui Bela Lugosi, cel care a creat în anii 1930, la Hollywood, personajul cinematografic al contelui Dracula.

Directorul Muzeului de Istorie de la Brașov, Nicolae Pepene, va povesti publicului prezent despre documentarul Dracula – agent de voiaj. Filmul prezintă un aspect spectaculos atât al istoriografiei românești recente, cât şi al istoriei turismului românesc: modul în care autoritățile românești comuniste au valorificat mitul comercial Dracula şi ,,disputa” dintre contele creat de Bram Stoker şi personajul istoric Vlad Ţepeş.

Irina Margareta Nistor, cunoscut critic de film, ajunge la festivalul Dracula TiMes, unde va prezenta trei filme în care joacă actorul Willem Dafoe: Shadow of the Vampire (Anglia, Luxemburg, SUA – 2000), The Lighthouse (SUA, 2019) și Poor Things (Irlanda, Anglia, SUA – 2023).

Totodată, Irina Margareta Nistor este și președintele juriului competiției Dracula Digital, competiția de scurtmetraje filmate cu telefonul mobil, destinată tinerilor timișoreni. Din juriul acestei competiții mai fac parte Eliza Claudia Filimon, Conferențiar dr. la Catedra de Engleză a Facultății de Litere a UVT și Florian Zapra, regizor.

Răsfoiește aici revista oficială a festivalului în format digital!

Programul filmelor de la Cinema Timiș

Bilete și abonamentele pentru proiecțiile de la Cinema Timiș au fost puse în vânzare pe platforma https://eventbook.ro/festival/dracula-times

Programul filmelor de la FABER

Intrarea la toate evenimentele Dracula TiMes de la FABER este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Proiectul Dracula TiMes face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Dracula TiMes este un eveniment Dracula Film Festival organizat de Asociația Culturală Fanzin.