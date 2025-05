Azarenka scrie istorie la 35 de ani – Record al lui Venus Williams, doborât la Roland Garros

Victoria Azerenka a devenit marți, la 35 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care să câștige un meci la un Grand Slam fără să piardă vreun game (6-0, 6-0). Vechea performanță îi aparținea americancei Venus Williams și data din 2015, de la Wimbledon.

Azarenka (dublă campioană de Grand Slam: Australian Open 2012, 2013) a scris istorie pe zgura de la Paris, jucătoarea din Belarus trecând în doar 48 de minute de Yanina Wickmayer.

Succesul îi garantează Victoriei calificarea în turul al doilea, dar și doborârea unui record: cea mai în vârstă jucătoare din Era Open care să triumfe la un Grand Slam cu 6-0, 6-0.

Azarenka a reușit să completeze lista meciurilor de la turneele majore câștigate cu un dublu „bagel”.

În acest moment, doar două sportive din Era Open o devansează: Maria Sharapova și Kim Clijsters. Ambele au bifat câte șase partide la Grand Slam câștigate cu un dublu 6-0.

Un alt aspect important: Vika o detronează la acest capitol pe Serena Williams: americanca are doar 4 astfel de victorii categorice la turneele majore la care a jucat.

„Victima” de marți, Yanina Wickmayer, se va retrage oficial după participarea de la Wimbledon.

Sportiva din Belgia a avut doar o singură minge de game în tot meciul și a câștigat 17 puncte din totalul de 66 (a avut 26 de erori neforțate).

În turul al doilea de la Paris, Azarenka o va înfrunta pe Sofia Kenin (SUA), câștigătoare de Grand Slam la Australian Open în 2020. Kenin a trecut în primul tur de Varvara Gracheva cu 6-3, 6-1.

Victoria Azarenka storms into the second round with a record-breaking ‘double bagel’ win.#RolandGarroshttps://t.co/aMbrgWpokM — News9 (@News9Tweets) May 27, 2025

Victoria Azarenka becomes the first player to score a double bagel win at a Grand Slam in three different decades this century (2000s, 2010s, 2020s). Iconic 💅 pic.twitter.com/oHiuOX2m0Q — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 27, 2025