G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia,…

constanta roata panoramica portul tomis
sursa foto: G4Media

Autoturism în valoare de 90.000 de euro căutat de autorităţile din Polonia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni

Articole9 Aug 0 comentarii

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vineri, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud, aflaţi în incinta unui operator portuar, au efectuat controlul asupra unei autoutilitare ce transporta două autoturisme, care era în posesia unui cetăţean belarus.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare)”, precizează Poliţia de Frontieră într-un comunicat de presă.

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.