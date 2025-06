Autoritatea de Supraveghere Financiară anunţă că activitatea de emitere a poliţelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg, va fi suspendată temporar, din 1 iulie 2025

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă că activitatea de emitere a poliţelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg, va fi suspendată temporar, începând cu data de 1 iulie 2025. Compania este activă pe piaţa din România în baza regimului european de liberă prestare a serviciilor, iar decizia de suspendare a fost luată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, cea care a şi autorizat funcţionarea companiei nu doar în România, ci şi în Polonia, Grecia, Italia, Spania. ASF afirmă că a semnalat probleme în activitatea companiei, încă din primul trimestru al acestui an, în special referitoare la întârzierea soluţionării şi instrumentării dosarelor de daună şi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale faţă de asiguraţi. Totodată, instituţia precizează că suspendarea activităţii se referă exclusiv la emiterea de noi poliţe, transmite News.ro.

”Activitatea de emitere a poliţelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare de asigurări DallBogg, va fi suspendată temporar, începând cu data de 1 iulie 2025. Compania este activă pe piaţa RCA din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS) începând cu noiembrie 2024. Conform cadrului legal care guvernează activitatea companiilor ce operează prin FoS, decizia a fost luată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi are efecte directe nu doar asupra României, ci şi asupra altor state europene cum ar fi: Polonia, Grecia, Italia, Spania, unde compania desfăşoară operaţiuni pe baza paşaportului european”, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).



Deşi competenţele autorităţilor naţionale faţă de societăţile supravegheate de un alt stat membru sunt limitate, ASF afirmă că a acţionat proactiv, semnalând la timp riscurile de conduită identificate în activitatea companiei şi solicitând autorităţii bulgare, încă din primul trimestru al anului 2025, o analiză complexă a practicilor DallBogg.

Problemele sesizate vizau în special întârzierea soluţionării şi instrumentării dosarelor de daună şi neîndeplinirea obligaţiilor contractuale faţă de asiguraţi.



„Dorim să asigurăm consumatorii că piaţa asigurărilor din România este solidă şi nu se confruntă cu riscuri majore. Pentru a preveni reapariţia unor situaţii dificile, am colaborat îndeaproape cu instituţiile europene şi am luat măsuri din timp. Suspendarea temporară a activităţii companiei din Bulgaria nu presupune cheltuieli suplimentare pentru absolut nimeni, fie că vorbim de stat, de asiguraţi sau de fondul de garantare. Am folosit toate pârghiile legale disponibile pentru a proteja consumatorii şi pentru a limita orice posibilă escaladare a situaţiei”, a declarat preşedintele ASF, Alexandru Petrescu.



Deşi DallBogg deţine o cotă de piaţă de doar 2,7% din totalul poliţelor RCA valabile, riscurile aferente au fost evaluate cu rigurozitate, în conformitate cu cerinţele legale.



”Măsura suspendării vizează exclusiv emiterea de noi poliţe. Contractele de asigurare deja încheiate de DallBogg rămân în vigoare, iar compania are obligaţia de a onora plăţile aferente daunelor şi de a respecta clauzele contractuale”, precizează ASF.



CONTROL LA INIŢIATIVA ASF, CU IMPLICAREA AUTORITĂŢII EUROPENE DE ASIGURĂRI ŞI PENSII OCUPAŢIONALE ŞI CU AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE DIN BULGARIA PRIVIND CONDUITA COMPANIEI BULGARE

În perioada imediat următoare, la iniţiativa ASF va avea loc un control comun, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi cu Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), pentru a evalua în profunzime conduita companiei DallBogg în România.

”Verificările vor include atât modul de instrumentare a daunelor, cât şi corectitudinea distribuţiei produselor, în raport cu cerinţele Directivei europene privind distribuţia în asigurări (IDD – UE 2016/97) şi cu legislaţia naţională. În acest context, România este parte activă într-un proces de supraveghere paneuropeană, asumându-şi responsabilitatea de a contribui la corectarea timpurie a disfuncţionalităţilor care ar fi putut căpăta dimensiuni sistemice”, precizează ASF.

PIAŢA ASIGURĂRILOR RCA DIN ROMÂNIA



În primele trei luni ale anului 2025, piaţa asigurărilor RCA din România a înregistrat o creştere de 11%, faţă de perioada similară a anului trecut, reflectată printr-un volum total al primelor brute subscrise de aproximativ 2,4 miliarde lei. Această valoare include atât subscrierile realizate de societăţile autorizate local, cât şi pe cele efectuate de companii care activează în baza regimurilor Freedom of Establishment şi Freedom of Services.



Totodată, numărul poliţelor RCA încheiate a depăşit pragul de 1,8 milioane, ceea ce reprezintă o majorare de 8% comparativ cu primul trimestru al anului anterior.



”Din perspectiva stabilităţii financiare, piaţa se remarcă prin menţinerea unor indicatori prudenţiali la cote confortabile. Rata de acoperire a cerinţei de capital de solvabilitate (SCR) s-a situat la un nivel de 159%, în timp ce cerinţa minimă de capital (MCR) a fost de 376%. Aceşti parametri evidenţiază soliditatea structurală a sectorului asigurărilor, sugerând o capacitate robustă de absorbţie a riscurilor şi de protejare a intereselor asiguraţilor pe termen mediu şi lung”, menţionează ASF.