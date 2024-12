AUR va sesiza Avocatul Poporului, imediat după publicarea în Monitorul Oficial, cu privire la neconstituţionalitatea Ordonanţei Austerității, adoptată de Guvern luni

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că va sesiza Avocatul Poporului, imediat după publicarea în Monitorul Oficial, cu privire la neconstituţionalitatea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului adoptată luni, 30 decembrie, cunoscută public drept Ordonanța Austerității sau Ordonanţa Trenuleţ. George Simion, liderul AUR, afirmă că Avocatul Poporului are responsabilitatea de a interveni rapid pentru a sesiza Curtea Constituţională şi a anula această ordonanţă abuzivă, transmite News.ro.

”Scăpat, pentru moment, de povara alegerilor, Guvernul Ciolacu 2 demonstrează încă o dată nefuncţionalitatea administraţiei pe care o conduce. Obligaţi să renunţe la masca alegerilor, PSD – PNL – UDMR vor să introducă un pachet de măsuri abuzive într-un mod abuziv. Această măsură adoptată de Guvern încalcă grav principiile fundamentale ale statului de drept, drepturile contribuabililor şi echilibrul constituţional, având un impact devastator asupra economiei şi mediului de afaceri din România”, arată AUR într-un comunicat.

Sesizarea AUR acuză încălcarea flagrantă a principiului predictibilităţii fiscale. Conform art. 4 alin. (1) din Codul Fiscal, orice modificare legislativă în domeniul fiscal trebuie anunţată cu cel puţin şase luni înainte de intrarea în vigoare. Totodată, art. 6 alin. (1) din Codul Fiscal prevede că normele fiscale trebuie să fie clare, previzibile şi să asigure o aplicare unitară. Prin aceste modificări bruşte, companiile sunt afectate grav, fiind destabilizate planurile financiare şi bugetele deja aprobate, iar locurile de muncă sunt puse în pericol.

De asemenea, sesizarea invocă lipsa unei urgențe reale care să justifice adoptarea acestei ordonanţe. ”Conform art. 115 alin. (4) din Constituţia României, ordonanţele de urgenţă pot fi emise doar în situaţii extraordinare, care nu suportă amânare. În cazul „Ordonanţei Trenuleţ”, lipsa unei justificări obiective face ca această măsură să reprezinte un abuz clar de putere, subminând astfel principiile constituţionale şi afectând echilibrul democratic al statului.”, mai subliniază AUR.

Un alt aspect major semnalat ar fi încălcarea separaţiei puterilor în stat. Conform art. 1 alin. (4) din Constituţie, statul român funcţionează pe baza principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească. Guvernul, prin adoptarea acestei ordonanţe, şi-a depăşit atribuţiile constituţionale, golind de conţinut rolul Parlamentului, singura autoritate legiuitoare a ţării, prevăzut de art. 61 alin. (1) din Constituţie, argumentează partidul extremist.

AUR subliniază că Avocatul Poporului are un rol esenţial în acest context. Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 35/1997, Avocatul Poporului are dreptul şi obligaţia de a sesiza Curtea Constituţională în cazul unor acte normative care încalcă principiile constituţionale. „Avocatul Poporului are responsabilitatea de a interveni rapid pentru a sesiza Curtea Constituţională şi a anula această ordonanţă abuzivă. Avem încredere că instituţia îşi va face datoria şi va acţiona prompt pentru a proteja contribuabilii şi principiile fundamentale ale statului de drept”, a declarat George Simion, preşedintele AUR.