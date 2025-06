AUR anunță că nu va susţine măsurile de austeritate discutate de partidele aflate la guvernare: Propunem reducerea birocraţiei statului

Formațiunea extremistă AUR anunță că nu susţine măsurile de austeritate discutate de partidele aflate la guvernare. ”Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern şi a noii coaliţii este tot de creştere a sarcinii fiscale. (…) Nu vorbeşte nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor”, a afirmat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ceea ce a făcut actuala coaliţie, aflată încă în funcţie şi care probabil va fi şi după ce se instalează noul guvern, a fost să crească veniturile prin creşterea impozitului pe venit şi a celor asimilate, cel pe dividende, şi prin scăderea pragului la microintreprinderi, şi în acelaşi timp să continue să crească în cheltuieli.(…). Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern şi a noii coaliţii este tot de creştere a sarcinii fiscale. Se are în vedere creşterea TVA, se are în vedere creşterea accizelor, se are în vedere creşterea cotei reduse a TVA, mai ales în domeniul HoReCa şi alimentar, şi se are, de asemenea, în vedere creşterea impozitului pe venit, a impozitului pe profit şi a impozitului asimilat celui pe venit, adică acelui pe dividende. Nu vorbeşte nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor. Or, aici avem soluţii total diferite faţă de actuala coaliţie, care probabil, repet, va fi şi viitoarea coaliţie”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, citat într-un comunicat de presă transmis de formaţiune.

“Propunem reducerea birocraţiei statului. Propunem comasarea de agenţii, exemplul pe care îl dăm tot timpul este faptul că propunem ca ANCOM-ul şi ANRE-ul să se desfiinţeze ca atare şi să fie integrate în Consiliul Concurenţei. Exemple de reduceri de funcţii ale statului, am propus creşterea pragului de examinare a investiţiilor străine de la 2 la 5 milioane de euro, 2 milioane fiind o sumă ridicolă, prin asta reducându-se cu aproape jumătate sarcina celor 14 organisme ale statului care trebuie să întocmească rapoarte despre acele investiţii. Am propus, de asemenea, eliminarea până la o treime a unor avize şi autorizări pe care statul le emite pentru diverse funcţii. Toată filosofia reducerii funcţiilor fiscale se bazează pe dereglementare şi pe creşterea gradului de libertate în piaţă, pe revenirea la un capitalism clasic, aşa cum era în anii 90, cu funcţii din ce în ce mai reduse ale aparatului de stat, pentru a da liber antreprenorilor să se dezvolte”, a mai subliniat Petrişor Peiu.