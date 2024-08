Audienţa săptămânală a papei Francisc, întreruptă de două activiste pentru drepturile animalelor

Audienţa generală săptămânală a Papei Francisc, organizată în fiecare zi de miercuri la Vatican, a fost întreruptă pentru scurt timp de două membre ale unei asociaţii pentru drepturile animalelor, care au strigat sloganuri şi au afişat pancarte împotriva luptelor cu tauri, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Cele două femei au păşit pe culoarul central din sala Paul al VI-lea de la Vatican, ţinând în mâini pancarte cu mesaje redactate în spaniolă şi engleză pe care scria: „Lupta cu taurii este un păcat”.

Ele au fost escortate rapid în afara clădirii de agenţii de securitate.

Papa Francisc a ţinut miercuri prima sa audienţă generală după o pauză de o lună ocazionată de concediul său din iulie. Evenimentul a avut loc în sala de audienţe a Vaticanului, în loc de Piaţa Sfântul Petru, din cauza căldurii ridicate din Roma.

Cele două femei purtau tricouri prin care s-au identificat ca făcând parte din organizaţia People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Acesta a fost cel puţin al doilea protest organizat de persoane afiliate cu PETA la un eveniment papal din 2024.

În ianuarie, două femei au organizat un protest similar cu privire la luptele cu tauri în timpul unei slujbe de rugăciune care a beneficiat de prezenţa papei Francisc şi care a avut loc la Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor din Roma.

Activiştii susţin că unii preoţi catolici oferă binecuvântări toreadorilor locali.

Nu se ştie dacă papa Francisc, care a făcut din protecţia mediului un pilon important al mandatului său de 11 ani, a comentat această chestiune. Însă unul dintre predecesorii săi, papa Pius al V-lea din secolul al XVI-lea, a interzis luptele cu tauri, spunând că această practică „este mai potrivită pentru demoni decât pentru oameni”.