„Attenzione, pickpocket!”: Femeia care a devenit virală luptând împotriva criminalității pe străzile din Veneția

La două străzi de Podul Rialto din Veneția, Monica Poli, aflată în căutarea hoților de buzunare, a identificat deja ceea ce ea crede că sunt trei dintre ei, relatează CNN.

„Attenzione, pickpocket (hoț de buzunare), attenzione borseggiatrici!”, strigă ea suficient de tare pentru a fi auzită la un bloc distanță. „Attenzione – ladri, carteristas!” (Își face anunțurile în italiană, engleză și spaniolă pentru a alerta cât mai mulți turiști).

Oamenii se opresc și se uită. O femeie spune, în engleză, „Mulțumesc” și își aduce familia pentru o fotografie. Un turist francez se apropie de Poli pentru a-i mulțumi pentru tot ceea ce face. Alessandro Lavardato, la fel ca alte 605.000 de persoane, o urmărește pe Poli pe Instagram. „Îi mulțumesc pentru munca pe care o face și pentru ajutorul pe care îl oferă turiștilor”, spune el. „Acești hoți de buzunare sunt o problemă reală”.

Uitați de artiștii Titian sau Tintoretto – pentru mulți oameni din ziua de azi, persoana cea mai ușor de asociat cu Veneția este Poli, o venețiană de 58 de ani care își petrece o mare parte din timpul liber patrulând pe străzile orașului canalelor în căutarea hoților de buzunare.

De când a postat primul său videoclip pe rețelele de socializare, în iunie 2023, clipurile sale au acumulat milioane de vizualizări pe mai multe platforme. Ea spune că acel prim videoclip a înregistrat 69 de milioane de vizualizări numai pe TikTok (deși nu mai este pe platformă).

Vocea ei fenomenal puternică și fraza sa caracteristică au fost preluate în imnuri de dans, au fost plasate peste imagini cu jucători de baschet care fură mingea de sub nasul adversarilor și chiar protestatari care mărșăluiesc împotriva guvernatorului Floridei, Ron DeSantis.

Dar impactul ei este măsurat cu adevărat văzând-o la lucru în Veneția.

Numai în Veneția sunt aproximativ 100 de bărbați hoți de buzunare care lucrează în mod regulat, spune ea – iar sarcina ei și a colegilor ei voluntari este să le afle chipurile.

Chiar și când intră în magazine și baruri, Poli este acostată de oameni care o recunosc și apreciază ceea ce face. Să te plimbi prin oraș cu ea este ca și cum ai fi în prezența regalității. În trecut, conducătorii Veneției din perioada de glorie republicană, dogii, au fost întotdeauna bărbați. Dar astăzi, Poli este dogaressa neoficială a orașului.

Infracțiuni minore în creștere

Cu toată distracția lor, videoclipurile lui Poli – în prezent are 461 pe Instagram – au scos în evidență o problemă tot mai gravă a criminalității mărunte în Italia.

Potrivit unui raport din septembrie 2024 al Ministerului de Interne italian, raportat de site-ul L’Eurispes, datele din 2023 și de la începutul anului 2024 sugerează că furturile din transportul public din ultimul deceniu au înregistrat o creștere constantă începând din 2021, în 2023 înregistrându-se cel mai mare număr de furturi din ultimii 10 ani.

Furturile din trenurile din întreaga țară au crescut cu 21%, dar furturile din trenurile din Veneția au crescut cu un procent uriaș de 38,8%.

Majoritatea covârșitoare a victimelor au fost străine: 78% din furturile din autobuze, 81% din furturile din trenuri și un uimitor 94% din cei jefuiți în metrou.

Luna trecută, ziarul local Il Gazzettino scria că Veneția „pare să fi devenit locul de muncă preferat [al hoților de buzunare]… o mină de aur”, datorită străzilor aglomerate care le permit hoților să se lipească efectiv de țintele lor lipsite de suspiciuni – și de obicei străine.

Poate că turiștii tind să fie mai puțin atenți; poate că italienii sunt mai conștienți de această problemă. Dar pentru Poli, există un alt motiv crucial pentru care sunt vizați străinii.

O lege din decembrie 2022, cunoscută sub numele de riforma Cartabia, a schimbat modul în care infracțiunile minore sunt tratate de sistemul judiciar italian.

Aceasta înseamnă că, pentru a aresta un hoț de buzunare, poliția cere victimei să depună o plângere oficială. În plus, dacă victima nu se prezintă la procesul care urmează, acuzația este automat anulată.

„Reforma Cartabia a fost pusă în aplicare pentru a raționaliza procesul judiciar din Italia și pentru a reduce numărul cazurilor nesoluționate”, spune Vincenzo Senatore, partener senior la Giambrone Law. „Cu toate acestea, a fost criticată pentru că ar putea permite hoților de buzunare să se sustragă urmăririi penale. Conform acestei reforme, dacă victima unui furt nu depune o plângere oficială, făptașul poate evita consecințele juridice.”

Din cauza acestei lacune, turiștii sunt cele mai ușoare ținte, spune Poli – pentru că, chiar dacă îi prind pe hoți în flagrant delict și depun o plângere, în momentul în care cazul ajunge în instanță, aceștia se vor fi întors probabil acasă.

Acest lucru înseamnă că Veneția, a cărei populație, estimată la 30 de milioane de vizitatori pe an, este mai mică decât populația locală de sub 50.000 de locuitori, a devenit un punct sensibil pentru mica infracționalitate.

Potrivit cifrelor din Gazzettino, în 2019, ultimul an „normal” (prepandemic) înainte de introducerea legii, 82 de hoți de buzunare au fost arestați în Veneția. Până în noiembrie, în 2024 au avut loc doar două arestări. Statisticile în creștere au făcut ca Veneția să intre în top 10 orașe italiene pentru „criminalitate”, potrivit Il Sole 24 Ore.

Un „Batman” improbabil

Poli este o figură improbabilă de „Batman”. O venețiană născută și crescută acolo, care a lucrat într-un magazin de haine din Londra înainte de a se întoarce în orașul ei iubit, locuiește în centrul istoric al Veneției împreună cu familia ei și are o slujbă de industria locală (pe care nu dorește să o publice din motive de securitate).

Ea pare aproape ofensată de sugestia că urmărirea hoților de buzunare este hobby-ul ei. „Am și alte hobby-uri”, spune ea. „Aceasta este… misiunea mea”.

Este o misiune concepută în anii 1990, când lucra într-un magazin de haine din Veneția, popular printre vizitatorii japonezi. „Atunci au început furturile din buzunare – oamenii știau că călătorii asiatici aveau mulți bani la ei”, spune ea.

„Veneau să plătească și se trezeau fără portofel. Nici măcar nu pot descrie [reacția lor] – era ca și cum ceva imposibil s-ar fi întâmplat”, spune ea.

Ea s-a alăturat Cittadini Non Distratti – un grup de voluntari înființat în anii 1990. Timp de trei decenii, membrii grupului – care numără în prezent aproximativ 50 de persoane, cu o rețea mai largă de informatori cu ochi de vultur – au rămas cu ochii deschiși pentru a depista semnele de infracțiune.

Membrii provin din toate categoriile sociale. Unii lucrează în industria turismului. Unul lucrează pentru rețeaua de transport public, altul la un chioșc care vinde suveniruri.

Și mai este Poli, care patrulează pe străzi în timpul ei liber. Chiar dacă se întoarce de la supermarket, spune ea, dacă vede un hoț de buzunare își lasă sacoșele și se duce după el.

„Cred că o fac dintr-un sentiment de mândrie civică”, spune ea «Cred că dacă cineva ar vedea [un hoț de buzunare] furându-mi portofelul ar face la fel».

Poli nu renunță doar la timpul ei. Ea se expune, de asemenea, la riscuri. De când a început să își posteze videoclipurile, îndreptând lumina reflectoarelor asupra micii criminalități din Veneția, Poli spune că i-a fost furat telefonul și a fost atacată fizic în martie, stropită cu piper în iunie și scuipată în noiembrie.

A primit numeroase amenințări, spune ea, și trebuie să aibă grijă pe unde merge.

„Să mă duc pe alei unde nu mai e nimeni? Mai bine nu”, spune ea, optimistă.

Poli nu este singura în ceea ce privește represaliile. Numai în ultimul an, potrivit presei locale, unul dintre fondatorii Cittadini Non Distratti, Franco Dei Rossi, a fost lovit cu pumnul în față și cu un telefon mobil. Un barman care a interceptat hoții în drum spre serviciu în noiembrie a ajuns la spital după ce a fost stropit cu piper și lovit cu pumnul în față. În septembrie, chiar și un angajat al unui autobuz cu apă a primit o sticlă în cap când a prins doi hoți de buzunare în timp ce furau.

Poli spune că membrii grupului au fost amenințați și cu cuțite.

Cu toate acestea, ea continuă să iasă în stradă în majoritatea zilelor, avertizând victimele din acest oraș, „Gotham”-ul ei înconjurat de apă. „Mă duc la muncă, iar când ies, sunt operațională”, spune ea.

Obiceiul hoților de a se lua de cei mai vulnerabili o deranjează. De mai multe ori, ea menționează situația financiară precară a multor pensionari din Italia, unde aproape 10% dintre persoane trăiesc în „sărăcie absolută”, potrivit cifrelor guvernamentale.

O „organizație criminală”

Nu doar hoții de buzunare o atacă pe Poli. Anul trecut, ea a trecut, în ochii multora, de la statutul de erou către partea opusă a balanței, atunci când adepții au realizat că este consilier municipal din partea Lega Nord – un partid politic populist de extremă dreapta. Liderul actual Matteo Salvini (vicepremierul Italiei) a fost dur cu comunitatea romă și a apărat politica poliției italiene de profilare rasială încă din octombrie. În prezent, acesta este judecat pentru blocarea unei ambarcațiuni de solicitanți de azil de la acostarea în Italia în 2019.

Dar Poli spune că convingerile sale politice sunt separate de dorința sa de a opri furturile mărunte din orașul său. Și deși unii au spus că videoclipurile sale sunt rasiste la adresa comunității rome (deși Poli nu a comentat niciodată naționalitatea oamenilor în videoclipurile sale), ea subliniază că subiecții videoclipurilor sale nu sunt străini. Sunt oameni pe care îi vede săptămână de săptămână și – în unele cazuri – o face de zeci de ani.

Un alt membru al Cittadini Non Distratti, Antonio Incandela, a declarat separat pentru CNN că mișcarea lor este apolitică. El nu are nicio afiliere, spune el; un alt voluntar este membru al partidului comunist.

În schimb, Poli spune că este vorba despre crima organizată. „Furtul din buzunare este o afacere de mai multe milioane de euro în toată Europa – este o organizație criminală la nivel mafiot”, spune ea, susținând că voluntarii au văzut cum hoții de buzunare au început de mici și au crescut în meserie. Protecția copiilor este, spune ea, un domeniu major de preocupare.

Europol, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, spune că „amploarea și nivelul de organizare a furturilor din buzunare [în Europa] sugerează că grupurile de crimă organizată mobilă sunt puternic implicate”.

Un purtător de cuvânt al Europol a declarat pentru CNN: „Există grupuri foarte profesioniste, foarte adesea bazate pe familii sau clanuri, care sunt foarte active în zone turistice precum Veneția, Barcelona sau Paris”.

Videoclipurile lui Poli care prezintă chipurile presupușilor hoți de buzunare au fost, de asemenea, criticate. Ea spune că conturile sale TikTok au fost închise de două ori pentru că au provocat suferință celor prezentați, ceea ce a determinat-o să renunțe la canal și să înceapă un canal YouTube în schimb.

„Unii oameni apără viața privată a hoților de buzunare”, spune ea. „Eu spun grozav – vă puteți asuma și responsabilitatea de a rambursa banii oamenilor care au fost jefuiți, bătrânii, persoanele cu dizabilități, turiștii care sunt jefuiți în fiecare zi.”

Ea a fost criticată anul trecut pentru că a declarat pentru The New York Times că are un „al șaselea simț” pentru a recunoaște hoții de buzunare, dar spune că este comportamentul lor, nu cum arată, care o alertează.

„Există comportamente pe care le observăm și, pe măsură ce trec zilele, le evaluăm. Uneori sunt împreună cu cei „istorici” [hoți de buzunare vechi], astfel încât ne dăm seama că ar putea fi unul dintre ei”, spune ea.

„Când îi vedem pe cei care sunt aici de mai mult de 10 ani, dacă există un grup de doi sau trei dintre ei, ar putea ieși la plimbare, deși am îndoielile mele. Încercăm să vedem, să analizăm ce fac [înainte de a alerta publicul]. Dar 100% din timp vedem că intră în acțiune pe măsură ce se apropie de oameni.”

Dacă mergeți în curând în Italia, poate vă întrebați cum să recunoașteți un hoț de buzunare. Dar Poli spune că este o pierdere de timp – la urma urmei, ei arată la fel ca tine. Motivul pentru care îi recunoaște, spune ea, este pentru că vede aceleași fețe în fiecare zi.

În schimb, spune Poli, vizitatorii ar trebui să se concentreze asupra protejării propriilor bunuri. Buzunarele interioare din jachete și genți sunt esențiale, spune ea, sugerând să separați banii și cardurile într-un buzunar interior, iar actele de identitate și permisele de conducere în altul.

Niciodată să nu aveți nimic în spate, fie într-un buzunar sau într-o geantă.

„Când ești pe un chei aglomerat, te simți împins și într-o clipă ți-au luat portofelul”, spune ea. „Sau ești în mulțime. Nu simți – ei chiar închid fermoarul la loc. Țineți întotdeauna geanta în față și țineți mâna deasupra ei.”

Iar atunci când cumpărați un bilet de vaporetto (autobuz pe apă), fiți atenți la cine se află în spatele dumneavoastră. Ea spune că, de multe ori, hoții lucrează în perechi, unul urmărind vizitatorii care introduc codul PIN pentru a cumpăra biletul, iar celălalt pe chei, gata să fure cardul și „să vă golească contul”.

„Toată lumea spune: «Nu mă vor jefui niciodată», dar nu este adevărat”, spune ea.

„Când mi-au furat portofelul, mi-am ieșit din minți. Avem totul în portofel – carduri, bani, fotografii ale familiilor noastre, documente importante. Imaginați-vă pentru o persoană în vârstă care are fotografii ale oamenilor care nu mai sunt printre noi. Poate că ei au singura fotografie rămasă acolo”.

Dar urmați instrucțiunile ei, spune ea, și „vă veți bucura de vacanță în liniște”.