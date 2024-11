Atent la vot. Cum pot raporta cetățenii neregulile din secțiile de votare

Organizația nonguvernamentală Code for Romania anunță că aplicația Monitorizare Vot (Vote Monitor), folosită până acum doar de observatorii acreditați, va fi disponibilă pentru toate cele trei runde de alegeri și în campania electorală, pentru ca orice cetățean să poată raporta în timp real eventuale nereguli.

Cetățenii din România și diaspora pot sesiza în timp real, nominal sau anonim, nereguli precum discursuri sau mesaje instigatoare la ură promovate de partide sau candidați, acte de violență în campania electorală sau în ziua votului, încercări de mituire a alegătorilor, nereguli privind publicitatea electorală, nereguli privind finanțarea campaniei electorale sau orice altă problemă care ar putea pune în pericol buna desfășurare a alegerilor.

Mai multe detalii privind implicarea cetățenilor pentru supravegherea alegerilor se găsesc pe site-ul www.atentlavot.ro, dezvoltat în parteneriat cu Observator Electoral.

Datele raportate prin aplicație vor fi analizate de o echipă de jurnaliști G4media și ar putea fi integrate în rapoartele de observare a alegerilor publicate de organizațiile neguvernamentale de profil. O parte din sesizări ar putea fi documentate și publicate.

Trimiterea unui sesizări prin Vote Monitor nu reprezintă o plângere depusă la instituțiile responsabile cu organizarea alegerilor, în schimb, în aplicație, cetățenii vor găsi toate informațiile de care au nevoie pentru a înștiința organele abilitate.

Monitorizare Vot/Vote Monitor (IOS & Android), creată de Code for Romania în 2016, este prima aplicație de monitorizare a alegerilor din România și una dintre puținele folosite în întreaga lume. Această aplicație a permis digitizarea unui sistem greoi și anevoios, desfășurat cu pixul pe hârtie. Aplicația este folosită în România de către observatorii independenți acreditați de organizații civice care lucrează în domeniul apărării democrației și drepturilor omului, membre în Coaliția Vot Corect: Expert Forum (EFOR), CIVICA, Rădăuțiul Civic, Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD), Centrul pentru Resurse Civice și Observatorul Electoral.

Monitorizare Vot/Vote Monitor a fost utilizată până în prezent pentru monitorizarea alegerilor în 19 procese electorale distincte, din șase țări, inclusiv în România, Georgia, Moldova și Polonia. Cu ajutorul aplicației, observatorii independenți au raportat peste 110.000 de probleme și au transmis peste 650.000 de mesaje.

Pentru informații suplimentare: contact@code4.ro.

Code for Romania, organizație non-guvernamentală din România, este una dintre cele mai mari organizații de tehnologie civică din lume, cu o comunitate de peste 3000 de voluntari. Din 2016, identifică probleme sociale sistemice și generalizate și construiește infrastructura digitală gratuită de care societatea are nevoie. Misiunea organizației: să ajute la rezolvarea cât mai multor probleme sociale prin intermediul tehnologiei digitale. Până acum, Code for Romania a dezvoltat peste 65 de soluții digitale vitale pentru România, inclusiv infrastructura digitală pentru gestionarea crizei Covid-19 și a crizei refugiaților din Ucraina.