Atac cu drone asupra unor fabrici din Tatarstan, Rusia, la peste 1.000 km de Ucraina / A fost vizată o zonă industrială unde s-ar produce dronele Shahed

Un atac cu drone a vizat marți fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de frontiera cu Ucraina, provocând rănirea mai multor persoane, au anunțat autoritățile regionale, citate de agenția AFP.

„Un atac aerian cu drone a fost efectuat în această dimineață împotriva unor fabrici din Tatarstan situate în Elabuga și Nijnekamsk”, a declarat serviciul de presă al liderului tătarilor, Rustam Minnihanov, într-un comunicat pe Telegram.

Mai multe persoane au fost rănite, dar nu au existat pagube grave, relatează TASS, citând serviciul de presă al liderului Tatarstanului.

Procesul tehnologic nu a fost perturbat, relatează RIA Novosti.

Două persoane au fost rănite din cauza unui atac cu dronă asupra unei pensiuni, potrivit administrației zonei economice speciale Elabuga.

În martie, atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești și a altor instalații industriale s-au multiplicat.

În august anul trecut, Washington Post a relatat că Rusia vrea să înființeze producția de drone de model iranian la o fabrică din Elabuga.

În februarie 2023, Wall Street Journal, citând oficiali neidentificați de la unul dintre aliații SUA, a relatat că Moscova și Teheranul dezvoltau planuri de construire a unei noi fabrici în Rusia care ar putea produce cel puțin 6 mii de drone de model iranian pentru războiul din Ucraina.

The Russian Baza and Mash Telegram channels say that 3 UAVs targeted factories in Yelabuga in Russia’s Tatarstan. The industrial area is reportedly where Shahed drones are produced. https://t.co/Fa1F5WYrYNhttps://t.co/MkHy8X0cEvhttps://t.co/RjVwxwKYgvhttps://t.co/pfZ7t2r8eX… pic.twitter.com/TKA8e6hQ7i

— Rob Lee (@RALee85) April 2, 2024