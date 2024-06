Artistul Eminem revine pe locul 1 în topuri pentru prima oară după 2020

Eminem și-a adjudecat săptămâna aceasta al 11-lea single pe primul loc în topurile oficiale cu piesa „Houdini”, scrie BBC.

Piesa este extrasă de pe noul său album, „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, și este primul hit al rapperului care ajunge în fruntea topurilor, de la „Godzilla” în 2020. Artistul din Detroit este cunoscut mai ales pentru colaborările sale din ultimii ani, dar cea mai nouă piesă este primul său single solo care ajunge pe primul loc în ultimii 19 ani.

Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers, a stârnit dezbateri cu noul său nume de album, anunțând că își ia rămas bun de la alter-ego-ul său.

‘Moartea lui Slim Shady’: Moștenirea controversată a alter ego-ului blond cu peroxid al lui Eminem

Într-un anunț surpriză făcut în aprilie, el a prezentat albumul într-un simulacru de reportaj despre crimă – cu cameo-uri ale colaboratorilor de lungă durată Dr Dre, Snoop Dogg și 50 Cent. Noua sa piesă a detronat-o pe Espresso a Sabrinei Carpenter de pe primul loc și îl aduce pe artistul de 51 de ani la egalitate cu Calvin Harris în topul celor mai multe single-uri cu numărul unu în Marea Britanie, cu 11.

Taylor Swift, al cărei turneu Eras Tour a ajuns în Marea Britanie, rămâne pe primul loc în topul albumelor cu „The Tortured Poets Department.”

Billie Eilish a urcat un loc și se află pe locul al doilea cu „Hit Me Hard and Soft”, în timp ce Becky Hill este nou intrată pe locul al treilea cu albumul Believe Me Now.

