G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară…

bulgaria, sofia, steag, drapel, balcani
Sursa foto: Pixabay / BLACK17BG

Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia

Articole16 Aug 0 comentarii

O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi seară, ministrul adjunct al culturii Todor Ciobanov a declarat că piesele expuse reprezintă „capodopere ale artei antice” şi a susţinut că Sakar, o regiune din sud-estul Bulgariei, se află în lumina reflectoarelor după ce a fost ignorată timp îndelungat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un pumnal din fier încrustat cu aur, o brăţară unică din aur cu figurine turnate şi bătută cu pietre semipreţioase, un colier din aur, un inel din aur, o cunună din aur, piese de armură aurite şi ornamente din aur de la harnaşamentele unor cai, reprezintă doar o parte din atracţiile expoziţiei. Organizată de Institutul Naţional de Arheologie din cadrul Academiei de Ştiinţe din Bulgaria (NAIM-BAS) şi de municipalitatea Topolovgrad, expoziţia prezintă unele dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice realizate în Bulgaria în ultimii ani.

Directorul NAIM-BAS, Dr. Hristo Popov, a susţinut că tezaurul de la Topolovgrad va rămâne la Muzeul Naţional timp de două luni, după care va fi readus la „la locul său” la Muzeul Municipal Topolovgrad.

Dr Popov a dedicat expoziţia arheologului Stanislav Iliev de la Muzeul Regional de Istorie din Haskovo, care a murit în 2023.

Preşedintele Academiei de ştiinţe din Bulgaria, Evelina Slavceva, a declarat că exponatele din cadrul expoziţiei „Splendoarea Aurului Elenistic” îl impresionează pe vizitator prin perfecţiunea lor.

Todor Ciobanov a declarat că se aşteaptă să audă despre mai multe descoperiri valoroase realizate în această parte a Bulgariei. El i-a asigurat pe participanţii la eveniment că ministerul va continua să-i susţină pe arheologii şi restauratorii bulgari.

Primarul din Topolovgrad, Bojin Bojinov a precizat că au fost realizate mai multe descoperiri arheologice în regiune în acest an. „Vom fi bucuroşi şi onoraţi să vă prezentăm lucruri chiar şi mai interesante, cum nu s-au mai văzut prin aceste locuri” a spus el.

Obiectele acum expuse au fost descoperite în cadrul unei expediţii arheologice în satul căpitanului de haiduci Petko Voivoda, lângă Topolovgrad. Conducătoarea expediţiei, Daniela Agre a declarat că aceste comori arheologice au fost excavate dintr-un ţinut care este considerat a fi uitat de Dumnezeu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.