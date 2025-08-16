Artefacte din aur din perioada elenistică au fost descoperite în regiunea bulgară Sakar / Obiectele au fost expuse la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia

O expoziţie intitulată „Splendoarea Aurului Elenistic: Conducătorul din Sakar”, este deschisă la Muzeul Naţional de Arheologie din Sofia. La vernisajul ce a avut loc marţi seară, ministrul adjunct al culturii Todor Ciobanov a declarat că piesele expuse reprezintă „capodopere ale artei antice” şi a susţinut că Sakar, o regiune din sud-estul Bulgariei, se află în lumina reflectoarelor după ce a fost ignorată timp îndelungat, transmite Agerpres.

Un pumnal din fier încrustat cu aur, o brăţară unică din aur cu figurine turnate şi bătută cu pietre semipreţioase, un colier din aur, un inel din aur, o cunună din aur, piese de armură aurite şi ornamente din aur de la harnaşamentele unor cai, reprezintă doar o parte din atracţiile expoziţiei. Organizată de Institutul Naţional de Arheologie din cadrul Academiei de Ştiinţe din Bulgaria (NAIM-BAS) şi de municipalitatea Topolovgrad, expoziţia prezintă unele dintre cele mai impresionante descoperiri arheologice realizate în Bulgaria în ultimii ani.

Directorul NAIM-BAS, Dr. Hristo Popov, a susţinut că tezaurul de la Topolovgrad va rămâne la Muzeul Naţional timp de două luni, după care va fi readus la „la locul său” la Muzeul Municipal Topolovgrad.

Dr Popov a dedicat expoziţia arheologului Stanislav Iliev de la Muzeul Regional de Istorie din Haskovo, care a murit în 2023.

Preşedintele Academiei de ştiinţe din Bulgaria, Evelina Slavceva, a declarat că exponatele din cadrul expoziţiei „Splendoarea Aurului Elenistic” îl impresionează pe vizitator prin perfecţiunea lor.

Todor Ciobanov a declarat că se aşteaptă să audă despre mai multe descoperiri valoroase realizate în această parte a Bulgariei. El i-a asigurat pe participanţii la eveniment că ministerul va continua să-i susţină pe arheologii şi restauratorii bulgari.

Primarul din Topolovgrad, Bojin Bojinov a precizat că au fost realizate mai multe descoperiri arheologice în regiune în acest an. „Vom fi bucuroşi şi onoraţi să vă prezentăm lucruri chiar şi mai interesante, cum nu s-au mai văzut prin aceste locuri” a spus el.

Obiectele acum expuse au fost descoperite în cadrul unei expediţii arheologice în satul căpitanului de haiduci Petko Voivoda, lângă Topolovgrad. Conducătoarea expediţiei, Daniela Agre a declarat că aceste comori arheologice au fost excavate dintr-un ţinut care este considerat a fi uitat de Dumnezeu.