Arta lumii medievale, popularizată pe platforma X: ”Nu mi-am propus să public meme-uri, ilustrațiile medievale sunt pur și simplu amuzante”

Ilustrații medievale ciudate, drăguțe și adesea absurde din manuscrisele din secolele VI-XV, care prezintă schelete joviale și îngeri slabi și treburile zilnice ale oamenilor de rând, au devenit meme-uri populare, datorită cercetătoarei Olivia M. Swarthout, care se află în spatele popularului cont de socializare Weird Medieval Guys, potrivit CNN.

Inspirat de istoria artei, contul a atras aproape 700.000 de urmăritori pe X, fostul Twitter, de când a început să posteze cu pseudonimul @WeirdMedieval în aprilie 2022. Acum, ea este autoarea unei cărți cu un ghid ironic pentru a trăi ca și cum am fi în anul 999 d.Hr. – sau pe acolo – intitulată „Weird Medieval Guys: How to Live, Love, Laugh (and Die) in Dark Times”.

Istoria se repetă

În noua sa carte ilustrată, Swarthout îi ghidează pe cititori prin viața din Evul Mediu cu același spirit oportun, dând sens culturii medievale mai largi printr-o lentilă contemporană. Care ar fi numele tău? Ratbald? Wulfwynn? Ce zici de Guy pur și simplu?

Îți poți alege un sfânt patron – la fel de important ca și semnul tău astrologic – și poți găsi burlaci medievali fierbinți în zona ta; poți învăța cum să rezolvi disputele cu sfaturi de tip trial-by-combat (dacă este vorba despre un bărbat și o femeie, bărbatul trebuie să fie băgat până la piept într-o gaură pentru a egaliza situația) sau cum să identifici în sălbăticie hibridul om-leu-scorpion.

„O mare parte din arta care se făcea (în epoca medievală) era reprezentată de oameni care se inspirau din lucruri din viața și experiențele lor… care făceau parte din cultura populară”, a declarat Swarthout într-o convorbire telefonică cu CNN. „Concentrând cartea pe viața și lumea medievală… am simțit că este o modalitate foarte bună de a sintetiza toate aceste diferite tipuri de subiecte împreună”.

Popularitatea contului ei de Twitter a surprins-o, a spus ea. Swarthout nu este istoric, ci un statistician recent absolvent care a urmat istoria artei în timpul facultății. „Mi s-a părut suprarealist – mai ales la început – și încă mi se pare”, a spus ea.

Și, deși nu lipsesc conturile de umor despre istoria artei pe Twitter și Instagram, ofertele lui Swarthout sunt astăzi mult mai solide, cu un Substack și un podcast cu același nume pentru adepții care doresc o scufundare în profunzime în operele de artă pe care ea le explorează pentru postările sale sociale.

„Nu mi-am propus cu adevărat să fie un cont de meme, deși cred că există mult umor intrinsec”, a spus ea. „O mare parte din conținut este pur și simplu amuzant de la sine”.

Există un motiv pentru care arta medievală este deosebit de ciudată. În timp ce picturile și sculpturile care au rămas din majoritatea celorlalte perioade ale istoriei au fost produse, în general, de artiști instruiți, manuscrisele iluminate realizate în Evul Mediu au fost adesea scrise de călugări și oameni de meserie, care nu urmau neapărat convențiile artistice ale epocii. „Este aproape ca o privire în viața interioară a oamenilor obișnuiți, a explicat Swarthout, „ceea ce nu este ceva ce se găsește în multă istorie a artei.”

Epoca noastră poate fi extrem de diferită de Evul Mediu – la urma urmei, ați putea explica un meme viral de istorie a artei pe Twitter unui țăran din secolul al IX-lea? Dar timpul se aplatizează un pic prin umorul fiecărei imagini. Swarthout își imaginează că oamenii de acum câteva secole s-au bucurat de unele dintre ilustrații în același mod, cum ar fi o mică reprezentare a unei pisici care bate untul.

„Poți să te uiți la ea și să-ți imaginezi că era la fel de amuzantă și la fel de drăguță pe atunci”, a spus ea. „O mulțime de imagini de acest gen sunt o modalitate amuzantă de a te conecta cu oamenii care au trăit cu sute de ani în urmă.”