Aproape 2.700 de tone de alge, strânse în acest sezon de pe litoralul românesc / Cele mai mari cantităţi, adunate în zonele Mamaia Sud şi Năvodari

Aproape 2.700 de tone de alge au fost strânse de la începutul sezonului estival de pe litoral, au anunţat, marţi, reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL). Cantităţile cele mai mari au fost adunate în zonele Mamaia Sud, Năvodari, Mamaia şi Constanţa, transmite News.ro.

”De la începutul sezonului estival şi până în prezent, echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa din cadrul A.B.A. Dobrogea-Litoral au colectat aproape 2.700 de tone de alge de pe linia ţărmului, de la nord la sudul litoralului românesc. Cele mai mari cantităţi au fost adunate în zonele Mamaia Sud, Năvodari, Mamaia, Constanţa şi în sudul litoralului, la Mangalia”, au transmis reprezentanţii ABADL.

Ei au menţionat că activităţile de colectare se desfăşoară pe timpul nopţii, astfel încât turiştii prezenţi pe plajă să nu fie afectaţi, iar lucrările să se deruleze în condiţii de siguranţă.

”Acţiunile sunt continue şi susţinute, cu scopul de a gestiona eficient fenomenul natural de înflorire a algelor şi de a menţine litoralul curat şi sigur pentru toţi cei care aleg să îşi petreacă vacanţa pe malul mării”, a afirmat sursa citată.