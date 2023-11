Apple, Disney și IBM vor întrerupe publicitatea pe X după o postare antisemită a lui Elon Musk

Apple își va întrerupe toate reclamele pe X, fostul Twitter, la două zile după ce proprietarul Elon Musk a transmis pe Twitter acordul său entuziast cu o postare antisemită, relatează The Guardian.

O cascadă de alte mari companii tehnologice și media, de la IBM la Disney, au făcut vineri anunțuri similare.

Reclamele Apple au fost difuzate alături de tweet-uri care îl lăudau pe Adolf Hitler și pe naziști, potrivit unui raport publicat la începutul săptămânii. Studioul de film Lionsgate a anunțat că va întrerupe, de asemenea, reclamele pe X, la fel ca și Warner Bros, Paramount, Sony Pictures și Comcast/NBCUniversal, potrivit rapoartelor media. IBM a făcut o mișcare similară cu o seară înainte. The New York Times a raportat că și Disney ar urma să întrerupă cheltuielile pe platforma de socializare.

Miliardarul CEO al Tesla și SpaceX a scris miercuri că un tweet în care îi acuza pe evrei că urăsc albii este „adevărul real”. Casa Albă a condamnat vineri dimineață declarațiile lui Musk, catalogându-le drept „abominabile”. O coaliție formată din peste 150 de rabini ceruse ca Apple, Disney, Amazon, Oracle și alții să nu mai facă publicitate pe rețeaua de socializare ca răspuns la tweet-urile lui Musk.

Producătorul iPhone a fost unul dintre cei mai mari advertiseri ai rețelei de socializare, cheltuind până la 100 de milioane de dolari pe an în noiembrie 2022, când Musk a cumpărat-o, potrivit Bloomberg. Compania a declarat că a „oprit în mare parte” publicitatea pe X în decembrie 2022, deși datele de analiză a anunțurilor au spus o altă poveste financiară. De atunci, afacerile Twitter au fost în cădere liberă, cu advertiseri care fug, autoritățile de reglementare care dau târcoale, numărul de utilizatori care se scufundă și personalul la mai puțin de 50% din nivelurile de dinainte de Musk. De asemenea, cercetătorii au documentat o creștere îngrijorătoare a postărilor antisemite și rasiste pe rețeaua de socializare în urma achiziției sale.

Musk a intrat într-un conflict cu Apple în decembrie 2022, când compania și-a redus publicitatea, întrebându-se online dacă directorul general Tim Cook și angajații săi „urăsc libertatea de exprimare în America”. El a postat pe Twitter un meme despre „a intra în război” cu Apple la momentul respectiv, dar l-a șters. Cook l-a invitat pe Musk la sediul corporativ al Apple la scurt timp după aceea, iar cei doi au părut să ajungă la o detensionare.

IBM, de asemenea unul dintre cei mai mari advertiseri ai X, a anunțat că va înceta joi să mai facă publicitate pe X. Compania a luat această decizie ca răspuns la un raport al organizației liberale de supraveghere Media Matters, care a constatat că atât reclamele IBM, cât și cele ale Apple au fost difuzate alături de discursuri instigatoare la ură. În replică, Musk a numit Media Matters o „organizație malefică”.

„IBM are toleranță zero față de discursul instigator la ură și discriminare și am suspendat imediat toată publicitatea pe X în timp ce investigăm această situație complet inacceptabilă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru The Guardian.

Linda Yaccarino, directorul general al X și fostă șefă de vânzări de publicitate la NBC Universal, a încercat joi să controleze pagubele pentru șeful său, scriind: „Punctul de vedere al X a fost întotdeauna foarte clar că discriminarea din partea tuturor ar trebui să se oprească cu totul”. Cu toate acestea, ea nu a folosit numele lui Musk și nici nu a menționat tweet-urile acestuia.