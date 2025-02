Aplicația Samsung Clock ar putea reda în curând melodii de pe YouTube Music ca ton de alarmă

Aplicația Clock de la Samsung pentru dispozitivele One UI are o integrare ingenioasă cu Spotify care vă permite să vă treziți pe melodiile preferate, dar când o comparați cu aplicația Google Clock – care este disponibilă și pe telefoanele Galaxy – veți observa că lipsește suportul din partea aplicațiilor terțe. În plus față de Spotify, versiunea de la Google acceptă alarme de la Calm, Pandora și YouTube Music. Acum, se pare că Samsung face un pas pentru a recupera decalajul, relatează Android Police.

Într-o demonstrație pentru Android Authority, coderul AssembleDebug a observat un șir de caractere în versiunea 8.06.51 a aplicației YouTube Music care face referire la acordarea permisiunii unei noi entități de a accesa biblioteca muzicală. Acest lucru l-a determinat AssembleDebug să efectueze un teardown pe aplicația Samsung Clock, unde a devenit clar că integrarea YouTube Music este în lucru.

Unul dintre șirurile din aplicația Samsung Clock menționează că veți avea nevoie de aplicația YouTube Music instalată pentru a utiliza funcția: „Nu poate rula YouTube Music. Aplicația nu este instalată”. Acesta este exact modul în care funcționează integrarea alarmei Spotify, apelând la aplicația muzicală terță pentru a reda melodii, albume sau liste de redare în locul unui ton de alarmă standard. Prin urmare, este logic ca această viitoare integrare a YouTube Music să funcționeze în același mod și să vă permită să vă treziți cu melodii difuzate de serviciul muzical de la Google.

Cu toate acestea, se pare că va exista un dezavantaj major al acestei integrări. Unul dintre celelalte șiruri de cod descoperite spune: „Pentru a utiliza melodiile YouTube Music ca alarmă, abonați-vă la YouTube Premium în aplicația YouTube Music”. Acest lucru este în contradicție directă cu alarmele Spotify din aplicația Clock a Samsung, care funcționează foarte bine cu un cont gratuit.

Cu toate acestea, integrarea YouTube Music va fi un plus binevenit pentru abonații Premium care preferă aplicația Clock de la Samsung față de cea de la Google.